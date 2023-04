Thalia Theater: Nächste Saison mit "Noch wach?" und John Malkovich Stand: 18.04.2023 16:06 Uhr Zur Saisoneröffnung 2023/2024 wird "Noch wach?" nach Stuckrad-Barres neuem Roman uraufgeführt. Im April 2024 kommt John Malkovich für ein Gastspiel nach Hamburg.

"Es läuft, die Talsohle ist durchschritten: Die Menschen kommen wieder ins Theater!" Das erklärte Joachim Lux, der Intendant des Hamburger Thalia Theaters, bei der Vorstellung der Pläne für die kommende Saison 2023/2024. Bis zum Ende dieser Spielzeit rechnet er mit deutlich mehr als 200.000 Besucherinnen und Besuchern: Das sind nur zehn Prozent weniger als vor der Pandemie.

Bei der Vorstellung vor Publikum am Sonntag sagte Lux vor gut gefülltem Saal: "Sie lieben uns - und wir lieben Sie heftig zurück!". Zum Thema Nachhaltigkeit berichtete er etwa, der Energieverbrauch des Hauses seit seit 2009 um 50 Prozent unter anderem durch den Einsatz von LEDs gesunken.

Kontinuität im Ensemble: Keine Zu- oder Abgänge im Thalia Theater Hamburg

Mit Blick auf die nächste Saison konnte Lux berichten, es werde keine Zu- und keine Abgänge beim Ensemble geben. Mehr als die Hälfte der 13 Inszenierungen für die nächste Saison in Hamburg sind Ur- und Erstaufführungen.

"Noch wach": Möglicher Knaller ab 8. September nach Roman von Stuckrad-Barre

Gleich am Anfang steht ein ziemlichen Knaller: Zur Saisoneröffnung am 8. September bringt Christopher Rüping "Noch wach" von Benjamin Stuckrad-Barre auf die Bühne. "Der Saisonauftakt könnte ein richtiger Coup werden, gerade auch in der Inszenierung von Christopher Rüping, da bin ich wirklich gespannt", sagt NDR Kultur Theaterkritikerin Katja Weise. "Noch ist nicht einmal das mit Spannung erwartete Buch erschienen, ein Schlüsselroman, ein Medienroman".

Im Programmheft steht, es gehe um eine Frau in Berlin mit einem neuen Job bei einem großen Fernsehsender. Der neue Chef sei super, die Zukunft ein leuchtendes Versprechen. Vor allem zu später Stunde, wenn eine SMS-Nachricht auf ihrem Handybildschirm aufblitzt: 'Noch wach?'. In Los Angeles im Garten des legendären Hotels 'Chateau Marmont' versucht ein Schriftsteller, einen Liebesroman zu schreiben, kommt aber nicht wirklich voran. Er trifft Rose McGowan, eine Schauspielerin, der man nachsagt, neuerdings irgendwie anstrengend geworden zu sein, weil sie alte Machtstrukturen und einen handfesten Machtmissbrauch beklagt.'

Weitere Stücke auf dem nächsten Spielplan sind Dantons "Tod Reloaded" nach Georg Büchner, "Schande" nach Ingmar Bergmann unter der Regie von Matthians Anderson und "Wolf unter Wölfen" von Hans Fallada, inszeniert von Luk Perceval. "Ich freue mich, dass Luk Perceval nach jetzt siebenjähriger Abstinenz noch einmal ans Thalia Theater zurückkommt", so Weise. Jette Steckel bringt im Februar "Meister und Margarita" nach Michail Bulgakow auf die Bühne.

April 2024: Gastspiel mit John Malkovich am Thalia Theater Hamburg

Mehrere internationale Gastspiele hat Joachim Lux eingeladen. Das wohl prominenteste dürfte im April nächsten Jahres "In the Solitude of Cotton Fields" sein: Darin stehen US-Schauspieler John Malkovich (aktuell im Kino in "Seneca" zu sehen) und Ingeborga Dapkunaite auf der Bühne, inszeniert von "Regie-Shootingstar Timofey Kulyabin", der erstmals am Thalia gastiere, so das Programmheft. Im Stück gehe es um "Begehren als Schande, Liebe als Sehnsucht und Unmöglichkeit, und Handel als die vorherrschende Modalität menschlicher Beziehungen."

