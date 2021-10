Stand: 05.10.2021 12:18 Uhr Taschenoper in Lübeck feiert Premiere von Ulrike Henningsen

Die Taschenoper hat den Schritt in die Selbstständigkeit geschafft. Es gibt Opern und Musiktheater für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. Für die erste Spielzeit sind rund 100 Vorstellungen geplant.

Theateratmosphäre auf kleinstem Raum mitten auf der Lübecker Altstadtinsel. Die Stühle sind mit rotem Samt bezogen, dazu gibt es ein paar Kissen für die Kleinsten und zum Neustart einen Klassiker, um den sie lange einen Bogen gemacht haben, erklärt Julian Metzger. "Es gibt die Taschenoper jetzt schon 17 Jahre, und wir haben noch nie eine Zauberflöte aufgeführt. Das ist die Kinderoper par excellence. Und wir haben immer gesagt wir warten, bis wir eine richtig gute Idee für das Stück haben."

Die Zauberflöte mal anders inszeniert

Die Oper Zauberflöte feierte Premiere in der Taschenoper. Julian Metzger und das Taschen Opernensemble haben Oper und Kinder und Jugendliche in die heutige Zeit verlegt. "Was könnte jenseitiger und virtueller sein als eine Game Welt? Eine Welt in einem Computerspiel. Da ist bei uns die Königin der Nacht angesiedelt und die hiesige, die etwas profanere Realität ist sozusagen das, was im Original die Welt von Tamino und den Priestern ist."

Die Taschenoper mit ihren eigenen Ideen

Prinz Tamino, der in der klassischen Inszenierung seine Angebetete Pamina befreien muss, ist hier also einerseits ein ganz normaler Jugendlicher, der mit seinen Freunden abhängt. Und gleichzeitig ist er in seiner Gaming-Welt unterwegs, die für ihn immer realer wird. Das führt allerdings auch zu Konflikten. Tamino kapselt sich mehr und mehr ab und lebt in der Welt der Königin der Nacht.

Mit Spielfreude und Professionalität präsentieren die überwiegend jungen Sängerinnen und Sänger eine auch für Erwachsene faszinierende Version der Zauberflöte. Statt eines Orchesters gibt es ein Klavier und viele Perkussionsinstrumente. Immer wieder wird auch das Publikum einbezogen und darf mitmachen. Am Ende entscheiden sogar alle über den Ausgang des Stücks.

Gelungener Auftakt der Taschenoper Lübeck

Die Sopranistin Marlene Metzger betont, wie sehr dieser Umzug ins Theaterhaus der Gemeinnützigen die Arbeit der Taschenoper erleichtern wird. "Es ist einfach schön, dass man weiß was wir haben und womit wir arbeiten können. Und dann ein Grundstück aufbauen. Das ist eine enorme Möglichkeit und ein Zuwachs an Professionalität." Auch Bürgermeister Jan Lindenau unterstreicht die Bedeutung eines festen Hauses. "Das wird in der Stadt eine Menge bewegen. Es ist ein echtes Aushängeschild, weil damit die Vielfalt und die Möglichkeiten, also kulturelle Angebote, insbesondere für junge Menschen, auch über die Grenzen Lübecks hinaus bekannt werden. Und das kann der Stadt Lübeck nur guttun."

