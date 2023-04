Staatsoper Hannover: Christian Blossfeld ist Nachfolger von Marco Goecke Stand: 20.04.2023 15:28 Uhr Die Staatsoper Hannover hat heute das Programm der neuen Spielzeit vorgestellt und Christian Blossfeld als offiziellen Nachfolger von Marco Goecke bekannt gegeben.

von Johannes Avenarius

Stürmische Zeiten liegen hinter der Staatsoper Hannover. Sicher wird in dem altehrwürdigen Haus Spitzenkunst gezeigt - und doch ging es im Winter für mehrere Wochen nur um Hundekot. Eben jenem, den Ballettdirektor Marco Goecke einer Kritikerin ins Gesicht geschmiert hat. Das soll vorbei sein. Das Haus hat sich von Goecke getrennt und hat heute versucht, den Schnitt zu machen: mit dem Blick aufs Programm der nächsten Spielzeit.

Marco Goeckes Werk bleibt im Programm

Die Person Marco Goecke ist weg, aber wie sieht es mit seinem Werk aus? Das bleibt. Natürlich wird es vorerst keine neuen Produktionen des international gefeierten Choreografen in Hannover geben, aber wenigstens zwei seiner Stücke bleiben im Repertoire der Ballett-Kompanie und werden im kommenden Jahr auch auf dem Spielplan zu finden sein. "Weil er einer der größten Choreografen unserer Zeit ist, wenn nicht DER beste schlechthin", erklärt Intendantin Laura Berman die Entscheidung. "Das finden wir alle hier."

Christian Blossfeld ist neuer Ballettdirektor der Staatsoper Hannover

Die Tür an der Staatsoper bleibt für Goecke offen, eine Zusammenarbeit in Zukunft wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Seine Aufgaben als Ballettdirektor hat dagegen nun dauerhaft Goeckes frühere rechte Hand Christian Blossfeld übernommen. Er berichtet, das Ensemble schaue zuversichtlich nach vorne. Die Tänzerinnen und Tänzer hätten gemeinsam mit dem Haus inzwischen Zeit gehabt, die Geschehnisse zu verarbeiten. "Es war wichtig, dass die Tänzerinnen und Tänzer sich dazu auch mal äußern können, Gedanken, Ängste, Wünsche. Im Endeffekt hat es doch auch zusammengeschweißt", sagt Blossfeld.

Christian Blossfeld war seit Goeckes Vertragsauflösung kommissarischer Leiter des Staatsballetts. Ausgebildet wurde Blossfeld an der Staatlichen Ballettschule Berlin und arbeitete anschließend als Solotänzer unter anderem am Leipziger Ballett und an der Deutschen Oper am Rhein. Seit 2019 war er Vize-Direktor des Staatsballetts Hannover. Blossfeld erklärte, die Stücke Goeckes seien das Fundament des Repertoires.

Internationale Gastchoreografinnen und -choreografen

Blossfeld hat für die kommende Spielzeit Choreografen aus aller Welt eingeladen, in Hannover Ballettabende einzustudieren. Besonders gespannt ist er auf die Arbeit von mehreren Choreografinnen, von denen gibt es nämlich nicht so viele - und auf den Ballettabend "Hokus & Pokus" für die ganze Familie.

