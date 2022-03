So begegnen norddeutsche Theater dem Klimawandel Stand: 19.03.2022 06:00 Uhr Anfahrtswege, Beleuchtung, Plakate: Das Thema Klimafreundlichkeit ist unlängst bei den Museen angekommen - doch wie sieht es im Theater oder Konzert mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus?

von Anina Pommerenke

Der menschengemachte Klimawandel ist ohne Frage eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Das Thema Nachhaltigkeit schlägt sich daher schon seit Jahren in allen möglichen Lebensbereichen nieder. Und auch der Kultursektor muss sich in Sachen Klimafreundlichkeit positionieren. Denn oft hinterlassen Ausstellungen oder Konzertabende einen großen CO2-Fußabdruck. Kunstwerke, Künstler und nicht zuletzt die Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen oft lange Wege in Kauf. Beleuchtung, Kostüme, Plakate tun ihr übriges. Viele Museen haben das Thema unlängst am Wickel. Und auch die Theater in Norddeutschland ziehen nach und beschreiten neue, klimafreundlichere Wege.

LEDs und Upcycling am Theater Kiel

Am Theater Kiel sei in Sachen Nachhaltigkeit schon einiges geschehen, berichtet Sprecherin Ulrike Eberle. Als praktische Maßnahme wurde etwa in der Oper ein großer Teil der Beleuchtung gegen LED ausgetauscht. Außerdem werden seit zwei Spielzeiten Werbebanner in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung zu individuellen Taschen weiterverarbeitet. Upcycling ist hier das Zauberwort. Besonders der jungen Sparte des Hauses - also dem Theater im Werftpark - scheint das Thema am Herzen zu liegen. Dort habe sich sogar schon eine AG Nachhaltigkeit gegründet, die auf verschiedenen Ebenen versucht, klimafreundlicher zu werden.

Dazu gehören kleinere Maßnahmen, die nicht weniger wichtig sind: wie zum Beispiel eine konsequente Mülltrennung oder auf kurzen Strecken auf ein Dienstfahrrad zurückgreifen zu können, führt Eberle auf. Aber auch beim Einkaufen habe sich das Bewusstsein verändert: so verwende die Maske ausschließlich wiederverwendbare Produkte und in der Requisite werde verstärkt auf Secondhand-Einkäufe gesetzt.

Weitere Informationen Wie norddeutsche Museen dem Klimawandel begegnen Weite Transportwege für Leihgaben, Kühlung von Exponaten, Strom für digitale Medien: Ausstellungen haben oftmals eine schlechte CO2-Bilanz. mehr

Nachhaltigkeit als Thema auf der Bühne

Doch auch künstlerisch habe sich das Thema bereits niedergeschlagen: In dem Stück "Der Traum vom Wald" für Kinder ab fünf Jahren geht es darum, dass der Klimawandel den Lebensraum von Tieren zerstört. Die Botschaft: jeder und jede kann etwas dagegen tun. Die AG setze sich außerdem aktiv im Netzwerk "Performing for Future" ein, das sich allgemein für Nachhaltigkeit in den Darstellenden Künsten stark machen will. Zurzeit werde dabei etwa ein Forderungskatalog erarbeitet, der unter anderem nachhaltige Produktionsweisen als Teil der Ausbildung vorsieht. Außerdem sollen Fördergelder demnach auch in Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte priorisiert werden. Darüber hinaus plant das Netzwerk Aktionen, um Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren. Eine mögliche Idee sei die Planung von Challenges, etwa recyclte Produktionen, um die Häuser weiter zu motivieren, nachhaltiger zu werden.

Wie Eberle berichtet, ist außerdem schon eine ganze Themenwoche zur Nachhaltigkeit im Werftpark in Planung. Dabei sollen Angebote zu den Themen "Recycling und Müllvermeidung" im Fokus stehen, zum Beispiel zur Frage, wie Plastik ins Meer kommt. An der Ostsee traditionell ein wichtiges Thema. Außerdem sei die Anschaffung eines E-Lastenrades sowie das Anlegen einer Blühwiese für Insekten in Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt der Landeshauptstadt Kiel vorgesehen.

Weitere Informationen Kulturpartner: Theater Kiel Mit den fünf eigenproduzierenden Sparten, drei verschiedenen Theaterhäusern und zirka 500 Beschäftigten gehört das Theater Kiel zu den großen Theatern in Deutschland. extern

Staatstheater Braunschweig kooperiert mit der European Theater Convention

Auch das Staatstheater Braunschweig hat das Thema unlängst für sich identifiziert und einen Nachhaltigkeitsprozess gestartet, berichtet Intendantin Dagmar Schlingmann. "Ich glaube schon, dass Theater traditionell einen hohen CO2-Ausstoß haben und wir würden das doch auch gerne klimaneutral gestalten". An ihrem Haus sei man allerdings noch eher am Anfang des Prozesses. Zunächst wolle sie einen CO2-Fußabdruck des Hauses erstellen, um sich einen Überblick zu verschaffen. So ließe sich am besten erschließen, was genau bisher der Verbrauch sei - und wo man ansetzen sollte.

Das Staatstheater steht dabei jedoch nicht alleine da, sondern kann auch auf ein großes Netzwerk zugreifen: die European Theater Convention (ETC). Die Leitungsebene habe über Monate die Möglichkeit gehabt, an einem großen, internationalen Workshop teilzunehmen, in dem sich die Theater über den bisherigen Nachhaltigskeitsprozess austauschen konnten. Dabei stünden ihnen auch Coaches zur Seite, die den Prozess bereits in den Museen begleitet haben und jetzt an den Theatern fortführen können.

Weitere Informationen Nachhaltigkeit - auch in der Mode: "use-less" in Hannover Die Schau im Museum August Kestner widmet sich dem Thema Slow Fashion - mit Arbeiten der Hochschule Hannover. mehr

Digitalisierung als Chance für Nachhaltigkeit

Schlingmann findet das Thema Nachhaltigkeit an sich unheimlich spannend, es beinhalte aber auch überraschend viele Teil- und Unterthemen. Aktuell liege der Fokus für sie auf den innerbetrieblichen, nicht-künstlerischen Themen. Jede Sparte müsse nun in den Prozess miteinbezogen werden. Sie beobachtet allgemein ein großes Interesse in der Belegschaft, sich einzubringen.

Ansätze gebe es demnach viele: Weniger reisen, zu hinterfragen, welche Materialen zum Einsatz kommen, wie man Bühnenbilder nachhaltiger machen kann, welche Stoffe überhaupt noch eingekauft werden? Doch auch in der Digitalisierung sieht Schlingmann Chancen. So soll etwa der Kostümfundus nach einem neuen System digital erfasst werden, damit sich die Dinge besser wiederverwenden lassen. "Ich finde es schön, wenn man selbst die Initiative ergreift, bevor man es dann eh irgendwann gesetzlich vorgeschrieben bekommt", resümiert die Intendantin.

Energiesparen als Klimaschutz am Staatstheater Hannover

Auch am Staatstheater Hannover gehen viele Aktionen in Sachen Nachhaltigkeit auf Initiativen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück. Doch besonders große Erfolge kann das Haus in Sachen Stromverbrauch verzeichnen und das spart auch richtig Geld: Laut offiziellen Angaben spart die Staatstheater Hannover GmbH beim jährlichen Stromverbrauch über 40 Prozent im Vergleich zu 2007. Konkret sind das Einsparungen von mehr als 463 Tonnen CO2 im Bereich Strom und 147 Tonnen CO2 im Bereich Fernwärme. Nach und nach habe man in den Bereichen Stromeinsparung und Wärmedämmung nachgerüstet.

Wie der Kaufmännische Direktor Jürgen Braasch vorrechnet, habe sich jeder investierte Euro bezahlt gemacht: Unter Berücksichtigung der gestiegenen Strompreise spare die GmbH über eine halbe Million Euro - jedes Jahr! Zwar gebe es manchmal auch Grenzen, zum Beispiel in Hinblick auf die historische Bausubstanz des Opernhauses, trotzdem finden sich immer wieder neue Einsparpotenziale. Betriebsinspektor Ulf Bosold stellt klar, dass der Prozess für ihn daher noch lange nicht abgeschlossen sei: "Die Technik entwickelt sich rasant weiter, sodass wir heute bestimmte Maßnahmen der letzten Jahre überarbeiten und noch effizienter gestalten können. Es bleibt also viel zu tun."

Weitere Informationen Kulturpartner: Staatsoper Hannover Die Staatsoper Hannover ist Kulturpartner von NDR Kultur. Aktuelle Informationen und Aktionen finden Sie hier. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.01.2022 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater