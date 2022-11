Rassismus-Vorwürfe: Neumeier-Stück in Kopenhagen abgesetzt Stand: 25.11.2022 11:08 Uhr Das Königliche Ballett in Kopenhagen hat die Zusammenarbeit mit Hamburgs Ballettchef John Neumeier auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Hintergrund ist ein Streit über Neumeiers "Othello"-Fassung.

Die angekündigte Aufführung hatte das dänische Ballett nach Kritik von Tänzerinnen und Tänzern an rassistischen Stereotypen aus dem Programm genommen. Nach Angaben von Ballettchef Nikolaj Hübbe ging es vor allem um die Darstellung Othellos in einer Szene, die sich Desdemona im Traum vorstellt, und in der Othello, der Schwarze Feldherr aus dem gleichnamigen Shakespeare-Drama, einen afrikanischen Jagdtanz aufführt.

Gegenüber der Deutschen Presseagentur äußerte sich John Neumeier dazu in einer Mail: Er habe sein Konzept gegenüber der Kompanie verteidigt und den dramaturgischen Zweck des "Wilden Kriegers" im Kontext des Balletts und seine Recherchen erläutert. Das habe anscheinend zu dem Bruch geführt.

Bruch mit John Neumeier nach mehreren Jahrzehnten

Ballettchef Nikolaj Hübbe sagte im dänischen Fernsehen, er halte Neumeiers "Othello" nicht für rassistisch, könne aber gut verstehen, "dass die Generation der Tänzerinnen und Tänzer das findet." Das müsse er respektieren. Das Königliche Ballett hat auch den Besuch zum 50-jährigen Jubiläum des Hamburger Ballettchefs abgesagt. John Neumeier arbeitet schon viele Jahrzehnte mit dem Königlichen Ballett in Kopenhagen zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 24.11.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater