NDR Kultur Foyerkonzert on tour: Mit Eckart Runge und Jacques Ammon Stand: 18.09.2023 12:00 Uhr Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg wird zum Konzertsaal: Am 9. Oktober ab 19 Uhr zeigen Eckart Runge und Jacques Ammon beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ wie sich klassische Kammermusik mit anderen Musikgenres verbinden lässt.

Der Cellist Eckart Runge und der Pianist Jacques Ammon treten seit über 20 Jahren gemeinsam als Duo "Runge & Ammon" auf. Einen sehr persönlichen Eindruck der beiden Musiker kann das Publikum beim nächsten "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" gewinnen. In Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg werden sie nicht nur musikalische Schätze präsentieren, sondern auch lebhafte Gespräche mit NDR Kultur Musikredakteur Ludwig Hartmann führen.

Musikalische Grenzgänger

Eckart Runge und Jacques Ammon eint die Leidenschaft für kammermusikalische Grenzgänge, bei denen sie klassische Kammermusik mit Jazz, Tango, Rock- und Filmmusik verbinden. Sie sind regelmäßig bei Konzerten und Festivals in aller Welt zu Gast und begeistern mit ihrem vielfältigen Repertoire. Auch für seine unterhaltsamen Moderationen ist das Duo bekannt, mit der es auch anspruchsvolle Stücke verständlich vermittelt.

Seien Sie mit Glück dabei!

Das Konzert mit Eckart Runge und Jacques Ammon in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg beginnt am 9. Oktober um 19 Uhr. Anschließend haben die Zuschauer und Zuschauerinnen die Möglichkeit, miteinander anzustoßen und bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen. Die Eintrittskarten für dieses "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Füllen Sie hierzu das unten stehende Formular aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik