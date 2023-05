NDR Kultur Foyerkonzert: Mit Christoph Eschenbach und Claudio Bohórquez Stand: 29.05.2023 22:00 Uhr Beim nächsten NDR Kultur Foyerkonzert in Hamburg gewähren zwei Weltstars persönliche Einblicke beim Musizieren und im Gespräch: Pianist und Dirigent Christoph Eschenbach sowie Cellist Claudio Bohórquez.

Konzert mit alten Freunden in heimischen Gefilden: Am 12. Juni ist Christoph Eschenbach gemeinsam mit Claudio Bohórquez zu Gast beim NDR Kultur Foyerkonzert. Durch den Abend auf dem Gelände des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg führt NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann.

Langjährige Verbindung mit dem NDR

Christoph Eschenbach ist dem NDR seit vielen Jahrzehnten eng verbunden. Als Pianist trat er zum ersten Mal 1968 mit dem NDR Sinfonieorchester – dem heutigen NDR Elbphilharmonie Orchester – auf. Es folgten seit 1977 regelmäßig Einladungen des Orchesters an ihn als Dirigent, 1998 berief der NDR ihn zum Chefdirigenten. Während dieser Zeit arbeitete Christoph Eschenbach auch mehrfach mit Claudio Bohórquez zusammen.

Die erfolgreiche musikalische Beziehung zum NDR Elbphilharmonie Orchester, die bis heute währt, zeigte sich in besonderer Weise 2014: Zehn Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit als Chefdirigent wurde die gemeinsame Hindemith-Einspielung mit dem begehrten Musikpreis Grammy für das beste klassische Sammelprogramm ausgezeichnet.

Ausnahmetalent am Cello

Claudio Bohórquez fing im Alter von sieben Jahren an, das Cello zu erlernen, und ist heute ein weltweit gefragter Cellist. Schon früh wurde er mit namhaften internationalen Preisen ausgezeichnet und begann seine Solistenkarriere, die ihn zu Orchestern und Musikfestivals weltweit führte. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Kammermusik.

Seien Sie mit Glück dabei!

Die Eintrittskarten für dieses exklusive NDR Kultur Foyerkonzert können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Füllen Sie hierzu das unten stehende Formular aus. Das Konzert findet auf dem Gelände des NDR in der Rothenbaumchaussee 132 statt. Parkplätze stehen nicht zur Verfügung, Besucher*innen wird daher empfohlen, mit der U-Bahn anzureisen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Welt der Musik | 02.07.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik