Marga Heiden: Das Fröllein Sophie in Dinner for One - up platt Stand: 29.11.2021 15:28 Uhr Mehr als sieben Jahrzehnte stand Marga Heiden auf der Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin. Damit war sie die dienstälteste Schauspielerin des Ensembles. Heute wäre Marga Heiden 100 Jahre alt geworden.

von Axel Seitz

Vor allem in der niederdeutschen Fritz-Reuter-Bühne feierte Marga Heiden in zahlreichen Rollen große Erfolge. Kurz nach ihrem 92. Geburtstag, im Jahr 2013 starb die gebürtige Schwerinerin. Bis heute ist sie aber zumindest einmal im Jahr immer wieder im Fernsehen zu sehen: an Silvester.

Als Fröllein Sophie in Dinner for One - up Platt

1999 entschloss sich der Norddeutsche Rundfunk, den Fernsehklassiker Dinner for One in einer plattdeutschen Version zu produzieren. An der Seite von Eberhard Bremer als Franz feiert Marga Heiden als Fräulein Sophie ihren Geburtstag.

"Also Franz, tau de Tüffelsupp mit Speck drinken wi nu'n Koem!" - "Up de glieke Ort, as vörrig Johr?" - "Up de glieke Ort, as jedet Johr, Franz!" Zitat aus Dinner for One - up platt

Zuerst wollte Marga Heiden nicht auf Platt spielen

Die niederdeutsche Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin ohne Marga Heiden, das war über Jahrzehnte hinweg eigentlich undenkbar. Dabei wollte die Schauspielerin zuerst gar nicht up platt spielen, doch eine Kollegin war ausgefallen. "Ich fand das beleidigend", erzählte Marga Heiden. "Plattdeutsch, das kann ich nicht, sagte ich. Aber dann kam: Aber Frau Heiden, Sie sind Mecklenburgerin, in Schwerin geboren, Ihre Eltern sprechen platt, sie müssen doch auch platt sprechen. Ich sagte dann: 'Jaaa, ich kann zwar platt, aber ich kann das kaum lesen - und morgen ist Premiere...'"

Erste Rolle am Mecklenburgischen Staatstheater mit 13 Jahren

Bereits als 13-Jährige hatte Marga Heiden 1934 ihre erste Rolle am Mecklenburgischen Staatstheater: "Das war der kleine Muck - da spielte ich eine Katze. Das Programmheft existiert auch noch. Somit kann ich beweisen, dass ich schon so lange am Theater bin", sagte Marga Heinen vor ihrem Rückzug aus dem Schauspielgeschäft. "Wenn man mit dem Herz dabei ist, kann man das 60 Jahre machen. Und ich habe wunderschöne Sachen gespielt."

Von der Tänzerin zur Schauspielerin

Zunächst war Marga Heiden als Tänzerin engagiert. Lucie Höflich sorgte dann 1947 dafür, dass Marga Heiden zum Schauspiel wechselte. Sie habe damals gelispelt, so Marga Heiden. Lucie Höflich habe dann mit ihr viele S-Übungen trainiert, bei denen sie mit einem Korken zwischen den Zähnen sprechen musste. "Und siehe da: Nach vier Wochen war mein S-Fehler weg", so Marga Heiden.

Ohne S-Fehler brillierte Marga Heiden dann in Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" als Puck. Vom hochdeutschen Schauspiel wechselte sie dann 1965 zur niederdeutschen Fritz-Reuter-Bühnen und blieb. Ihren letzten Auftritt am Mecklenburgischen Staatstheater hatte Marga Heiden dann 2005 mit einem Programm mit Gedichten und Reimen von Rudolf Tarnow.

Mutter von Katrin Sass

Während Marga Heiden vor allem dem Publikum in Norddeutschland - nicht zuletzt durch ihre Rolle in Dinner for One - up Platt ein Begriff ist, konnte sich ihre Tochter sogar bundesweit einen Namen als Schauspielerin machen: Katrin Sass. Die inzwischen 65-Jährige überzeugte unter anderem in dem Film "Good Bye, Lenin!" sowie in den ARD-Produktionen "Weissensee" und dem "Usedom-Krimi".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 29.11.2021 | 19:00 Uhr