Joachim Lux über die Zusammenarbeit mit russischen Künstler*innen Stand: 07.03.2022 15:15 Uhr Die Boykott-Meldungen in den Medien haben sich in den vergangenen Tagen überschlagen: Immer mehr Kulturinstitutionen solidarisieren sich mit der Ukraine. Ein Gespräch mit Joachim Lux, Intendant des Thalia Theaters.

von Mischa Kreiskott

Immer mehr Künstler und Kulturinstitutionen in Europa solidarisieren sich mit der Ukraine. Cannes will keine russischen Delegationen empfangen, auch von den European Film Awards wird Russland verbannt. Joachim Lux, Sie haben für Ihre Produktion "Der Schwarze Mönch" gerade sehr eng mit dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikow zusammen gearbeitet. Wie beobachten Sie die aktuellen Entwicklungen?

Joachim Lux: Die Reaktionen der Kultur müssen differenziert erfolgen. Wenn man es mit eindeutig staatstragenden Künstlerinnen oder Künstlern zu tun hat, finde ich eine gewisse Konsequenz momentan sehr richtig – auch, wenn wir ansonsten nicht für Cancel Culture zuständig sind. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser Differenzierungsvermögen aufgeben, denn zum Beispiel die Künstler, mit denen ich zu tun habe, sind samt und sonders dissidente Künstler. In der Zeit des Nationalsozialismus hat es immer auch das andere Deutschland gegeben. Und das ist jetzt auch so. Es gibt immer auch ein anderes Russland und nicht nur das Russland der Kriegstreiber.

Das ist, wenn man über Theater oder Literatur spricht, einfacher zu ermitteln als in der klassischen Musik. Wieviel politische Positionierung würden Sie von Künstlerinnen und Künstlern erwarten?

Lux: Zunächst einmal malt ein Maler sein Bild. Welche Partei er wählt, spielt keine Rolle, sondern entweder ist das Bild gut oder schlecht. Es ist jetzt aber eine andere Situation. Jetzt haben wir es mit Künstlern zu tun, die sich sehr exponiert haben und die es noch nicht einmal schaffen, sich von dem verbrecherischen Überfall auf die Ukraine zu distanzieren. Ich finde schon, dass man da im Einzelfall konsequent sein sollte. Man muss nur auch vorsichtig sein, denn wenn man einen Künstler - oder überhaupt einen Menschen - unter Druck setzt, sich öffentlich zu distanzieren, dann kann es sein, dass das seine Meinung ist. Trotzdem fährt er dann zurück nach Russland und wird ins Gefängnis geworfen. Das muss man schon sehr sensibel betrachten.

Wie gehen Sie im Moment an ihrem Haus damit um, mit russischen Künstlerinnen und Künstlern, mit Institutionen? Wie würden Sie vorgehen, um weitere Projekte zu planen?

Lux: Für uns stellt sich die Frage nicht, weil wir mit Menschen zusammenarbeiten, die die gleichen Werte vertreten wie wir: nämlich Freiheit und Gerechtigkeit, also die Werte der Aufklärung, die gegen diesen Krieg sind. Das heißt, ich komme gar nicht in die Situation, darüber nachzudenken, ob jemand ein besonders affirmatives oder opportunistisches Verhältnis zu Putin hat.

In den letzten Jahren wurden ja schon Förderprojekte für junge russische Musikerinnen und Musiker ausgesetzt und es gab keinen Austausch mehr. Darin liegt ja auch eine Gefahr, wenn man sich gar nicht mehr kennenlernt und Kultur gar nicht kennenlernen kann.

Lux: Ja, natürlich ist das eine Gefahr. Die Brücken, die die Politik abreißt, muss die Kultur nicht zwangsläufig ebenfalls abreißen. Allerdings möchte ich mit Künstlern, die sich im Moment offensiv und affirmativ zu Putin und seiner Politik bekennen, nichts zu tun haben. Es sterben Hunderttausende, Millionen flüchten - Kinder, Frauen. Es werden Fluchtkorridore scheinbar geöffnet, die nur einen Weg weisen: nämlich nach Russland, genau das, was sie nicht wollen. Da finden so viele Kriegsverbrechen statt. Und mit Menschen, die es nicht schaffen, sich davon zu distanzieren, möchte ich persönlich nichts zu tun haben.

Kirill Savchenkov, einer der Beteiligten des russischen Pavillons auf der Biennale in Venedig, hat sich zurückgezogen. Er hat gesagt, jetzt gibt es keine Zeit für Kunst, wenn Zivilisten unter Beschuss von Raketen sterben, wenn Bürger in der Ukraine sich in Notunterkünften verstecken. Stimmen Sie dem zu oder brauchen wir gerade jetzt Kunst?

Lux: Ich kann es total verstehen, wenn jemand so reagiert und sagt, dass wir jetzt Wichtigeres vorhaben als Kunst. Und möglicherweise hilft er jetzt dort, wo er glaubt, gebraucht zu werden. Nur ganz grundsätzlich - kulturpolitisch gesehen - kann man das eine nicht gegen das andere ausspielen. Jeder macht an seinem Platz das, was er für möglich hält. Für uns sind das Solidaritätsveranstaltungen. Wir sammeln - und zwar sehr, sehr viel Geld - bei der Bevölkerung für Ukraine-Hilfe. Wir hatten drei Abende mit einem russischen Ensemble, die ein Triumph waren und wo das Publikum gejubelt hat, weil es eine Möglichkeit hat, seine Angst, seine Verzweiflung und gleichzeitig seine Hoffnung auf Freiheit auszudrücken und zu formulieren. Das sind Veranstaltungen, die Kraft geben und Mut machen. Da gibt es viele, viele verschiedene Haltungen und Möglichkeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 07.03.2022 | 15:20 Uhr