Hamburg Ballett: Demis Volpi folgt 2024 auf John Neumeier Stand: 20.10.2022 12:34 Uhr Demis Volpi tritt am 1. August 2024 die Nachfolge von John Neumeier als Intendant des Hamburg Balletts an. Nach über 50 Jahren gibt John Neumeier die Leitung des Hamburg Ballets ab.

Hamburg ohne seinen Ehrenbürger John Neumeier als Ballettchef - das ist kaum vorstellbar. In Zukunft wird Demis Volpi das Hamburg Ballett leiten. Der Aufsichtsrat der Hamburgischen Staatsoper bestimmte heute einstimmig den 36-jährigen Choreografen zu Neumeiers Nachfolger. Das Gremium schloss sich damit der Empfehlung einer Findungskommission an. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleibt John Neumeier noch ein Jahr länger Intendant als zunächst geplant.

Demis Volpi: Derzeit noch Ballettdirektor in Düsseldorf

Der Deutsch-Argentinier Demis Volpi ist derzeit noch Ballettdirektor und Chefchoreograf des Balletts der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Laut der Deutschen Oper am Rhein erhielt er seine Tanzausbildung in Buenos Aires, an der Canada‘s National Ballet School in Toronto und an der John Cranko Schule in Stuttgart. Anschließend tanzte er im Corps de Ballet des Stuttgarter Balletts. 2006 begann er dort zu choreographieren und wurde 2013 zum Hauschoreographen ernannt. 2020 folgte der Aufstieg zum Ballettdirektor in Düsseldorf. Ab 2024 wird er nun die Leitung des Hamburg Balletts übernehmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz