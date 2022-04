Frank Elstner ist 80 Jahre alt - und tut etwas gegen Parkinson Stand: 19.04.2022 18:20 Uhr Frank Elstner, Schöpfer und Moderator von "Wetten dass..?", ist am Dienstag 80 Jahre alt geworden. Seine Parkinson-Diagnose vor einigen Jahren brachte ihn dazu, sich für die Erforschung der Krankheit einzusetzen und über sie ein Buch zu schreiben.

Er ist einer der ganz Großen der deutschen Fernsehunterhaltung: "Wetten, dass..?"-Erfinder und Moderator Frank Elstner. Seit Ende der 1960er-Jahre prägt er die TV-Landschaft wie kein anderer, moderierte das "Spiel ohne Grenzen" und "Die Montagsmaler", "Verstehen Sie Spaß?" und seine Talkshow "Menschen der Woche".

Parkinson: Frank Elstner will Betroffenen Mut machen

Vor drei Jahren machte Elstner seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Und er engagiert sich: Elstner will diese tückische Krankheit in den Fokus rücken, Geld sammeln für mehr Forschung und Betroffenen Mut machen. Er unterstützt die Parkinson Stiftung und hat gemeinsam mit ihrem Vorsitzenden Prof. Jens Volkmann ein Buch geschrieben. Der Titel: "Dann zitter ich halt - Leben trotz Parkinson".

Jahrelang deutete Elstner das Zittern, eines der ersten Symptome seiner Krankheit, zunächst als Lampenfieber. Er bekam Parkinson relativ spät und befand sich laut einem Interview in der NDR Sendung DAS! im Oktober 2021 noch in einer frühen Phase mit milden Symptomen. "Man ist nicht mehr so schnell wie früher", so Elstner auf dem Roten Sofa. "Beim Treppensteigen bin ich schneller aus der Puste. Ich muss insgesamt sagen, dass es mich noch nicht schwer erwischt hat."

Hilfe gegen die Krankheit: "Mach Sport, Sport, Sport"

Über 350.000 Menschen in Deutschland leiden an Parkinson - und jede Erkrankung verläuft anders, gibt Elstner zu bedenken. Was er bei sich beobachtet hat: "Wenn ich viel gearbeitet habe, hatte ich am wenigsten Symptome. Vielleicht lenkt die Arbeit davon ab. Deswegen sage ich auch jedem, der Parkinson hat: Mach Sport, Sport, Sport - das ist eine der besten Ablenkungen überhaupt." Elstner geht jeden Tag aufs Laufband, außerdem rudert er und hat einen Sandsack zum Boxen im Garten.

Elstner will seine Popularität nutzen, um Geld für die Wissenschaft zu sammeln, damit sie Parkinson weiter erforscht und nach Behandlungsmöglichkeiten sucht. Seine Hoffnung: Dass die Krankheit, wenn die Forschung genügend unterstützt wird, doch noch geheilt werden kann.

Für das Fernsehen wird es "eine schwere Zeit"

Aus dem Fernsehgeschäft hat sich der Moderator, der stets auch hinter der Kamera an Formaten gearbeitet hat, weitgehend zurückgezogen. Auf das Fernsehen sieht er in Zukunft Probleme zukommen: "Ich habe dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen alles zu verdanken. Und ich würde den Menschen dort gern mehr Mut machen." Jedoch: "Ich kenne gerade bei den jungen Leuten nur noch wenige, die überhaupt noch Fernsehen gucken. Das geht auch meinen Kindern so. Das wird eine schwere Zeit fürs Fernsehen."

An die erste Sendung von "Wetten dass...?" am 14. Februar 1981 erinnert er sich gerne, auch wenn er während der Sendung "drei Kilo Wasser" verschwitzt habe. A propos Wasser: Seine Lieblings-Wette der Erstausgabe war ein Mädchen aus Berlin, dass in ein Schwimmbecken springen konnte, ohne mit dem Kopf unterzugehen. "Am nächsten Tag sind hunderte Menschen in die Schwimmbäder gerannt und haben probiert: Wie kann ich reinspringen, ohne unterzugehen?"

