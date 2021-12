Die Theaterhighlights im Norden 2022 Stand: 27.12.2021 16:17 Uhr Die Highlights im Jahr 2022 in den norddeutschen Theatern reichen von zahlreichen Romanvorlagen und zeitgenössischer und klassischer Dramatik über moderne Sprachopern bis hin zu Musicals.

von Katja Weise

Sie sind ein gutes Team, die in Hamburg lebende Autorin Nino Haratischwili und die Regisseurin Jette Steckel. Beide kennen sich seit dem Studium. 2017 brachte Steckel die Bühnenfassung von Haratischwilis opulentem Roman "Das achte Leben" heraus - bis heute eine der eindrücklichsten Inszenierungen im Repertoire des Hamburger Thalia Theaters. Nach beinahe jeder Vorstellung applaudiert das Publikum stehend. 2019 folgte "Die Katze und der General". Ende Februar erscheint nun ein neuer Roman von Haratischwili. Nur einen Tag später, am 26. Februar, soll die Uraufführung von "Das mangelnde Licht" stattfinden. Regisseurin ist wieder Jette Steckel - und wieder spielt die Geschichte in Georgien, dem Geburtsland der Autorin. Wieder stehen Frauen im Mittelpunkt: vier Freundinnen, die Anfang der 1980er-Jahre in Tiflis zusammenfinden.

Mit Spannung erwartet wird auch die erste Inszenierung von Kirill Serebrennikow am Thalia Theater. Mit der Uraufführung "Der schwarze Mönch", frei nach Tschechow, werden Ende Januar die Internationalen Lessingtage eröffnet. Die Proben finden überwiegend in Moskau statt, da Serebrennikow das Land nicht verlassen darf. Ein weiteres Hamburger Highlight könnte "Die Freiheit einer Frau" werden. Falk Richter bringt den Roman von Édouard Louis Anfang März auf die Bühne des Deutschen Schauspielhauses. Louis begibt sich darin auf die Spuren seiner Mutter, die in prekären Verhältnissen ohne Berufsausbildung aufwuchs.

Romanvorlagen in norddeutschen Theatern in 2022 beliebt

Romanstoffe sind an norddeutschen Bühnen weiter auffallend beliebt. Am Staatstheater Hannover beschäftigt sich die britische Regisseurin Lily Sykes mit "Annette", dem 2020 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman von Anne Weber. Premiere ist Ende Februar. Ein Jahr zuvor, 2019, ging der Deutsche Buchpreis an Saša Stanišić für "Herkunft". Christian Schlüter, seit dieser Spielzeit Leiter der Schauspielsparte am Theater Osnabrück, inszeniert den Stoff. Premiere soll im Mai sein.

Mit dem "Zauberberg" von Thomas Mann steht am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin im Februar ein literarisches Schwergewicht auf dem Programm. Einen Monat später soll am Rostocker Volkstheater "Frankenstein" herausgekommen. Der Schauerroman von Mary Shelley ist eine derzeit an vielen Bühnen adaptierte Vorlage.

Zeitgenössische Dramatik, Theaterklassiker und viel Musik

Doch auch die Aufführung originärer Dramen ist in den nächsten Monaten geplant. Am Staatstheater Braunschweig bringt Intendantin Dagmar Schlingmann im März Schillers "Maria Stuart" heraus, am Deutschen Theater in Göttingen gibt es "wagner - ring des nibelungen" ganz ohne Gesang und großes Orchester. Der Autor Thomas Köck hat sich auf der Basis der Opernvorlage seinen eigenen Weg durch die Geschichte gebahnt. Entstanden ist eine Art "Sprachoper". Zeitgenössische Dramatik findet sich auch auf dem Spielplan des Theaters Vorpommern: Im März soll hier die deutsche Erstaufführung von "Rand" zu erleben sein. In dem Stück der österreichischen Autorin Miroslava Svolikova geht es um gesellschaftliche Randfiguren und -gruppen.

Etliche Bühnen setzten auf musikalische Akzente. Sting hat seinen Weg nach Lübeck gefunden. Malte C. Lachmann, ab Sommer Schauspieldirektor am dortigen Theater, führt im Februar dessen Musical "The last ship" auf. Darin geht es um den Niedergang einer großen Werft. Lachmann will bei seiner Inszenierung Bezug auf die Geschichte der traditionsreichen Lübecker Flender-Werke nehmen. Zur einer Irrfahrt durch den hohen Norden lädt das Schleswig-Holsteinische Landestheater ein. Es hat den Abend "Odysseus - meerumschlungen" bei Constanze Behrends in Auftrag gegeben. Sie hat sich als Musical-Autorin einen Namen gemacht. Am Landestheater arbeitet sie zum ersten Mal. Daniel Karasek bringt in Kiel Storms "Schimmelreiter" als Musical auf die Bühne. Ein kleiner Coup: Komponiert hat die Songs der in Hamburg lebende, schwedische Jazzmusiker Martin Tingvall. Die Premiere ist vorgesehen für den 4. März.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 28.12.2021 | 18:00 Uhr