Das war 2021: Rückblick auf das Theaterjahr Stand: 27.12.2021 06:40 Uhr Erst ging monatelang der Vorhang nicht hoch, dann gab es im Herbst einen wahren Premieren-Marathon. Ein Rückblick auf das Theaterjahr 2021 und auf das, was trotz allem in Norddeutschland auf die Bühne kam.

von Katja Weise

Pandemie-Kakophonie im Hamburger Schauspielhaus - erst Hörstück, dann rasante Höllenfahrt. Anfang Juni brachte Intendantin Karin Beier Elfriede Jelineks ätzendes Wortgewitter "Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!" als Uraufführung auf die Bühne. Das war kurz vor dem regulären Ende einer Spielzeit, die nicht wirklich eine war.

Stücke zur Pandemie und der Spaltung der Gesellschaft

Einen Schwerpunkt legt die durchaus kontrovers besprochene Inszenierung weitsichtig auf das Thema Spaltung der Gesellschaft - etwa, wenn Schauspieler auf der Bühne von "gefälschten Särgen" und dem Virus als ein "im Labor ersonnenes Gerücht" sprechen.

Auch Roland Schimmelpfennig, dem das Theater Kiel im Dezember ein ganzes Wochenende widmete, hat mit "Der Kreis um die Sonne" ein Stück zur Pandemie geschrieben. Er warnt trotzdem vor Schreib-Aktionismus: "Ich glaube, was ich als Schriftsteller lernen muss, ist dem Theatermacher zu sagen: Jetzt mach mal einen Moment Pause. Das neue Stück muss zwar raus, aber in diesem Fall zwingt mich die Situation, nochmal kurz durchzuatmen und zu schauen: Was ist eigentlich?"

Vielleicht fanden auch deshalb wieder auffallend viele Romane den Weg auf die Bühne. Es sind Romane, in denen Überlebenswichtiges verhandelt wird. "Wie werde ich denn künftig eines Tages leben - und mit wem?", fragt Jens Harzer in Johan Simons psychologisch-feiner Inszenierung von Dostojewskis "Der Idiot" am Hamburger Thalia Theater.

Zeitgenössische Lebenswege zeichnen die aktuellen Romane von Christian Kracht und Christian Baron nach. Krachts "Eurotrash" feierte im November sowohl in Berlin als auch in Hamburg Premiere. "Ein Mann seiner Klasse" von Baron wurde am Schauspiel Hannover uraufgeführt. Ein Abend, der davon erzählt, wie es ist, in diesem reichen Land in Armut aufzuwachsen. "Was bei Christian Baron deutlich und sehr interessant ist", sagt Regisseur Lukas Holzhausen, "ist dass er sich trotz des Bildungsaufstiegs eben nicht dieser neuen Schicht vollkommen zugehörig fühlt."

Gender und Diversität auf und hinter Bühne

Wichtige Themen, neben der sich immer weiter öffnenden Schere zwischen Arm und Reich, waren Gender und Diversität - in den Ensembles und auf der Bühne. "1000 Serpentinen Angst" nach der Romanvorlage von Olivia Wenzel kam sowohl in Hannover als auch am Theater Osnabrück heraus. Das rasante Debüt der in Ostdeutschland aufgewachsenen Autorin fragt nach dem Lebensgefühl einer jungen, schwarzen, lesbischen Frau.

Schon Anfang des Jahres hatte eine beispiellose Aktion von rund 185 Schauspieler*innen hohe Wellen geschlagen: Unter dem Hashtag #actout outeten sie sich als lesbisch, schwul, bi, trans*, queer, inter und non-binär. Der deutsche Bühnenverein gab sich einen neuen Verhaltenskodex. Darin heißt es unter anderem: "Bei der Aufklärung von Übergriffen oder diskriminierendem Verhalten unterstütze ich eine umfassende und ergebnisoffene Prüfung."

Fast frenetischen Beifall gab es oft nach den Vorstellungen, so glücklich war das Publikum, nach vielen digitalen Projekten im Frühsommer endlich wieder im Saal sitzen zu dürfen. Eine, die es quasi auf die Stuhlkante zwang, war Lina Beckmann, furios in "Richard the Kid & the King" am Deutschen Schauspielhaus.

Kein Teil an mir, der nicht missraten wäre und so monströs, dass, wo ich auch vorbeihinke, sogar die hasserfüllten Hunde grässlich heulen. Lina Beckmann in ihrer Rolle des Richard

Schon bei den Salzburger Festspielen wurde diese Ausnahmespielerin gefeiert, bei der Hamburger Premiere ebenfalls. Ein großer Abend, einer, der (fast) alles hat, was uns so schnell nicht wieder fehlen sollte.

