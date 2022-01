Charly Hübner über Kindheitstraumata und Motörhead Stand: 19.01.2022 15:33 Uhr Charly Hübner hat im Deutschen Schauspielhaus sein neues Buch vorgestellt. Es handelt von seiner Liebe zur Rockband Motörhead und erzählt von seiner Jugend in der DDR.

von Danny Marques Marcalo

Charly Hübner ist traumatisiert. In seiner Kindheit musste er sonntags mit seiner Familie mit einem klapprigen Auto durch die Pampa des südlichen Mecklenburg juckeln. Es ist eng, es ist warm, es riecht nach Benzin. Und dann hören die Eltern auch noch Schlager. Hits aus den westdeutschen Hitparaden: "Anita", "Fiesta Mexicana", "Santa Maria", Udo Jürgens und vor allem James Last.

Der junge Carsten, heute bekannt als Charly, hält diese Musikauswahl kaum aus. Ihm wird ganz anders. "Fenster auf, macht bitte das Fenster auf. Aber meine Eltern reagieren null komma null. Mir ist elendig schlecht. Hossa! Hossa! Hossa! Gleich kotze ich. Fiesta, Fiesta Mexicana. Ich ringe nach Luft. Und schon wird es hell und der morgen ist nah. Adio. Adio Mexiko. Mexiko so ein schönes Land", liest Hübner aus seinem neuen Buch vor.

Weitere Informationen Charly Hübner und sein "Motörhead"-Urschrei Der Schauspieler Charly Hübner hat jetzt seine Liebesgeschichte mit der Heavy-Metal-Band Motörhead aufgeschrieben. mehr

Charly Hübner bewältigt sein Kindheitstrauma mit Motörhead

Es kommt, wie es kommen muss: Das Frühstück des kleinen Carsten kommt da raus, wo es reingekommen ist. Hübners Kur für diese musikalische Tortur heißt Motörhead - legendär, laut, dauerbetrunken. Charly Hübner wird nie vergessen, wie er das vollgereierte Auto der Familie putzen muss und dabei zum ersten Mal eine Motörhead-Kassette einlegt. "Stellt euch vor, wie aus dem Monokassetenrekorder, der bisher nur mit James Last und Tony Marschall gefüttert wurde, erst ein einzelner Katzenschrei ertönt, nur um dann von der Gitarre abgelöst zu werden. Und mit einer Härte und Schärfe ein Riff so hinrotzt, dass es wie der fürchterlichste Bandsalat klingt."

Hübners Jugend in der DDR

Charly Hübner hat ein wundervolles Buch geschrieben und trägt es ganz lebendig vor. An der Gitarre begleitet von Sönke Rust, singt er auch. Motörhead hören - das ist der spießigen, starren und unfreien DDR ein Akt der Rebellion. Die Oma, die immer wieder nach West-Berlin darf, muss Charly die Heavy Metal-Platten damals mitbringen. Damals ist er noch weit entfernt vom Schauspielstar.

Im Buch beschreibt er auch die Jugend in der Dorfdisko. "Misslich gekleidet, mit weißen Halbschuhen mit Klettverschluss, stinknormalen El Pico Jeans im Karottenschnitt, einem nichtssagenden weißen T-Shirt und gekrönt von einer albernen Vokuhilafrisur komme ich frisch jugendgeweiht und voll 14-jährigem Tatendrang angeschlurft."

Nur einmal hat Charly Hübner Motörhead live gesehen. Frontsänger Lemmy Kilmister hat er nie getroffen. Aber die Musik hat ihn sein Leben lang begleitet. Und am Ende träumt er sich in einen Strudel, in dem die toten Rocklegenden von einstmals zusammen jammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 19.01.2022 | 19:00 Uhr