Stand: 15.07.2022 12:15 Uhr Anklamer Open Air "Die Peene brennt" fällt aus

Das für September in Anklam geplante Open Air "Die Peene brennt" wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das gab die Vorpommersche Landesbühne bekannt. Grund seien personelle und technische Probleme, erklärte das Theater.

Während der Corona-Pandemie hätten sich Mitarbeiter andere Beschäftigungen gesucht. Vor allem im technischen Bereich gebe es eine große Belastung auch wegen Modernisierungsarbeiten an anderen Spielstätten. Zudem benötige der Regisseur und Autor von "Die Peene brennt", der langjährige Intendant Wolfgang Bordel, nach einem schweren Unfall Ende vergangenen Jahres noch Zeit zur Erholung.

Veranstaltungen in Barth und auf Usedom finden statt

Andere Produktionen der Vorpommerschen Landesbühne finden hingegen nach Absagen und Corona-Einschränkungen in diesem Jahr wieder beziehungsweise wieder in größerem Rahmen statt, etwa das Wikinger-Stück "Die Hexe von Haithabu" in Barth, verschiedene Stücke im Theaterzelt "Chapeau Rouge" am Strand von Heringsdorf auf Usedom oder die Vineta-Festspiele ebenfalls auf der Insel in Vorpommern. Außerdem werde man sich auch am Hansefest in Anklam mit Produktionen beteiligen.

Bei der Open-Air-Inszenierung "Die Peene brennt" stehen seit 2002 Theaterschauspieler und Laien gemeinsam auf der Bühne. Ihre Geschichten erinnern an die Zeit, in der die Peene Anklam in schwedisches und einen preußisches Gebiet teilte. Es sollte im September stattfinden.

Weitere Informationen Vineta-Osterspektakel auf Usedom begeistert 2.500 Besucher Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause fand am Ostersonntag das Osterspektakel der Vineta-Festspiele am Strand von Zinnowitz statt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 15.07.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater