TV-Gottesdienst zum Buß- und Bettag aus Hamburg Sendedatum: 18.11.2020 10:00 Uhr Die Corona-Pandemie zwingt Schulen zum Umdenken: Abstand halten, Masken tragen. Am Buß- und Bettag blicken Schülerinnen und Schüler in einem Gottesdienst in Vergangenheit und Zukunft.

Schule fand zu Hause statt. Eltern waren Lehrerinnen und Lehrer. Plötzlich wurde der eigene Computerbildschirm zum virtuellen Klassenzimmer.

Aber auch nach der Rückkehr der Schüler*innen in die Klassenzimmer gibt es fast täglich neue Schlagzeilen über Schule und Unterricht in Zeiten von Corona. Im Fernseh-Gottesdienst zum diesjährigen Buß- und Bettag am 18. November ab 10 Uhr live in der ARD kommen Schüler*innen der Bugenhagenschule in Hamburg-Blankenese selbst zu Wort und erzählen von ihren Erfahrungen.

Wie sieht die Schule der Zukunft aus?

Dabei wagen sie auch einen Blick nach vorne. Was war gut während des Unterrichts Zuhause und könnte beibehalten werden? Und wie könnte Schule sich grundsätzlich weiterentwickeln, um den Bedürfnissen der Schüler*innen und den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden?

Der Buß- und Bettag lädt ein, inne zu halten und danach zu fragen, was sich in Schule und Gesellschaft ändern sollte. Dabei hören wir auf Jesus, der seine Jüngerinnen und Jünger immer wieder ermutigt, zu vertrauen und sich neue Wege selbst zuzutrauen. Pastor Thomas Warnke hält die Predigt. Die musikalische Leitung hat Eberhard Hasenfratz mit Chor und Musikern aus der Bugenhagenschule Blankenese.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 18.11.2020 | 10:00 Uhr