Der Mut der Kleinen Stand: 22.04.2024 07:40 Uhr Im Park verbellt der kleine Foxterrier den großen Labrador. Mutig springt er an ihm hoch. Auch die anderen kleinen Hunde bellen lauter und mutiger als ihre großen Genossen.

von Pastor Bernd Müller-Teichert

Ich sehe einen Beagle, der bestimmt schwächer ist als die Dogge. Aber das stört den Kleinen nicht. Ich freue mich immer, wenn Kleine mutig sind. Wenn der Kleine den Großen besiegt: Der Fußballverein aus der dritten Liga den großen Favoriten. Wenn in Märchen Kinder gewinnen - und Hexen oder böse Könige verlieren.

Wie David den Goliath besiegt

Die Geschichte von David und Goliath liebe ich auch. Der kleine Ziegenhirte besiegt mit einer Schleuder den riesigen waffenstarrenden Goliath. Ein kleiner Stein reicht und der Riese stürzt. Der Kleine hatte Erfahrung mit seiner Schleuder. Wenn er schon Wölfe damit vertreiben kann, warum nicht auch einen riesigen Kämpfer? Und er fühlt sich verbunden. Mit den Leuten an seiner Seite und mit sich selbst. Er traut sich das zu. In seinen einsamen Stunden als Hirte hört er manchmal eine innere Stimme, in der Sprache des Glaubens ist es Gott. Und auch der schenkt dem kleinen David Zutrauen.

Verwundert stehe ich manchmal vor großen Buchen und sehe mir die kleinen Bucheckern an. Wie kann aus so etwas Kleinem so etwa Großes entstehen? Ja, im Samen ist schon der Baum angelegt, das liegt in seiner DNA. Aber es braucht die Verbindungen mit dem Wasser, den Nährstoffen und der Sonne.

"Alles muss klein beginnen - auch bei jedem von uns"

Heute will ich das Kleine wertschätzen. Die kleinen Hunde, den kleinen David, den kleinen Samen. Alles muss klein beginnen. Auch bei jedem von uns. Vieles ist bereits in uns angelegt. Aber Wachstum und Veränderung brauchen Zeit, Zuversicht und Verbundenheit.

Es heißt: Jede weite Reise beginnt mit einem ersten kleinen Schritt. Heute will ich den kleinen Schritt wertschätzen, die kleine Veränderung zum Guten, auch den Mut, den es braucht für den kleinen Abzweig heraus aus einer schlechten Gewohnheit.

Heute möge der Segen auf dem Kleinen in unserem Leben ruhen.

