Die Geschichte von Glück oder Unglück Stand: 23.04.2024 10:00 Uhr Eine alte Geschichte erzählt von Glück und Unglück: Einem Bauern lief sein einziges Pferd fort. Die Nachbarn sagen mitleidig: "Du Ärmster! Dein Pferd ist weggelaufen - welch ein Unglück!" Der Landmann antwortete: "Wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist?"

von Pastor Bernd Müller-Teichert

Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Jetzt sagten die Nachbarn: "Du hattest eins, nun hast du zwei Pferde! Was hast du bloß für ein Glück!"Der Bauer schüttelte den Kopf: "Wer weiß, ob das Glück bedeutet?"

Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des Bauern eingeritten; dabei stürzte er und brach sich ein Bein. Wieder sagten die Nachbarn: "Welch ein Unglück!" Aber der Landmann gab zur Antwort: "Wer will wissen, ob das ein Unglück ist?" Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des Bauern ließen sie zurück - mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn: "Was für ein Glück! Dein Sohn wurde nicht eingezogen!"

"Jede dunkle Wolke hat einen silbernen Rand"

Die Geschichte könnte ewig weitergehen. Glück im Unglück könnten wir das nennen. Oder anders gesagt: Jede dunkle Wolke hat einen silbernen Rand. Der Bauer sagt aber nicht: Alles wird gut, oder du musst nur das Glück sehen im Unglück. Er widerspricht nur der schnellen Deutung: Das ist jetzt Glück oder das ist jetzt Unglück. Anscheinend denkt er sich: Nichts ist ganz gut oder ganz schlecht. Mein Denken macht es nur dazu. Es wird immer wieder eine Folge von Glück und Unglück geben. Wie es kommt, so nehme ich es hin.

Ich mag diese Weisheit der Geschichte. Sich das Schlechte gut reden? Nein! Annehmen, was ich nicht ändern kann? Ja! Denn darin liegt Kraft und auch Gelassenheit diesen Momenten gegenüber, die ich nicht in meiner Hand habe. Ich stelle mir den Bauern in der Geschichte vor, wie er immer wieder zum weiten Himmel hochschaut. Und sich verbunden und gesegnet fühlt bei allem Glück und Unglück dieser Welt.

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | 25.04.2024 | 10:40 Uhr