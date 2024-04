500 Jahre Evangelisches Gesangbuch schmückt Sonderbriefmarke Stand: 25.04.2024 13:37 Uhr Anfang des 16. Jahrhunderts erschien in Nürnberg ein Heft mit acht Liedern der frühen Wittenberger Reformationsbewegung, mit vier Liedern von Martin Luther. Dieses Heft gilt als Prototyp des Evangelischen Gesangbuchs.

von Pastor Oliver Vorwald

Ein Postwertzeichen von einem Euro. Aufgeteilt in farbige Felder: beige, grün, karminrot, himmelblau. Darin ein aufgeschlagenes Buch mit Note und Kreuz. "500 Jahre Evangelisches Gesangbuch" steht dabei. Die Sonderbriefmarke ist in Goslar präsentiert worden, in der historischen Marktkirche. Denn in deren Bibliothek wird das einzige erhaltene Exemplar des "Erfurter Färbefass Enchiridions" von 1524 verwahrt. Es gilt als das erste deutschsprachige Gemeindegesangbuch mit vielen Lieder von Martin Luther.

Martin Luther dichtet Texte auf bekannte Melodien

Bis zur Reformation singt die Gemeinde keine Lieder auf Deutsch. Latein ist die Sprache des Gottesdienstes. Martin Luther ändert das. Er dichtet Texte auf bekannte Melodien, auf Gassenhauer und Bänkelschlager. Wandernde Gesellen und Kaufleute werden zu Tonträgern, verbreiten die Reformationslieder in Europa. 1524, also vor 500 Jahren, entstehen die ersten Sammlungen. Zunächst erscheint das Achtliederbuch, dann das Erfurter Enchiridion. Enchiridion ist Griechisch und bedeutet Büchlein. Das Färbefass Enchiridion, benannt nach der Druckerei, umfasst 48 Seiten und enthält das Glaubensbekenntnis auf Deutsch und gut 30 Kirchenlieder, von denen einige auch im aktuellen Evangelischen Gesangbuch zu finden sind. Zum Beispiel "Herr Christ, der einig Gotts Sohn (EG 67)" von Elisabeth Cruciger, der Dichterin der Reformation.

Kirchliche Gesangbücher enthalten auch Volkslieder

In den 500 Jahren seit der Reformation sind viele solcher Kirchenliederbücher entstanden. Vermutlich Tausende. Sie haben die deutsche Sprache, Literatur und Musik maßgeblich beeinflusst. Die verbreitetsten Ausgaben sind das katholische Gotteslob und das Evangelische Gesangbuch. Sie finden sich in beinahe jedem Haushalt, sind nach wie vor beliebte Geschenke zu Erst-Kommunion, zur Firmung und zur Konfirmation. Diese Gesangbücher enthalten auch etliche Volkslieder wie "Geh aus, mein Herz" oder "Der Mond ist aufgegangen".

