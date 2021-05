Kolumne: "Mittendrin" Stand: 13.05.2021 07:30 Uhr Christi Himmelfahrt oder Vatertag, Herrentag oder in einer falschen Übersetzung "Tag der Luftwaffe"- der Feiertag, 40 Tage nach Ostern, ist mehr als ein Brückentag für ein langes Wochenende.

von Christine Oberlin

Diese Tage hatten es in sich. Mir schwirrt der Kopf von Bildern, Nachrichten und Terminen. Wahlkampf in Berlin und anderswo, Diskussionen über das, was Geimpfte dürfen oder nicht dürfen, Erörterungen, ob die Deutschen eher zu Neid neigen als andere Europäerinnen und Europäer, bedrückende Bilder aus Indien und Brasilien, und mitten in der Woche noch ein Feiertag: Christi Himmelfahrt, Herrentag oder Vatertag.

Himmelfahrt - Feiertag unter freiem Himmel

Wie auch immer wir diesen Feiertag verstehen - viele suchen an diesem Tag im wörtlichen Sinn "das Weite" - ob ökumenischer Open-Air-Gottesdienst mit anschließender Gulaschkanone oder der geschmückte Bollerwagen, den traditionell die Junggesellen des Dorfes für die Väter mit Bier bestücken. Dazu kommt der neue Brauch, nach dem Väter und Söhne zusammen etwas Schönes vorhaben. Allen gemeinsam ist, dass es unter freiem Himmel stattfindet. Wunderbar. Ein Feiertag, der uns allen Luft verschafft.

Ich stelle mir die biblische Szene vor, als die Jünger mit Jesus draußen sind; er verabschiedet sich endgültig von ihnen und kündigt ihnen Gottes Geist an. Der wird sie trösten und ihnen immer wieder Mut und Hoffnung schenken. Wie ein frischer Wind wird er sie erfrischen und beflügeln. Die Jünger schauen Jesus hinterher, wie er in den Wolken verschwindet und doch nicht weg ist. Jeder Blick in den Himmel erinnert sie seitdem daran, dass Gottes Geist sie tröstet.

Was sind das für schöne Aussichten nicht nur auf Pfingsten. Die Kreuze dieser Welt sind damit nicht einfach weg. Doch wer weiß schon, wie viele Problemlösungen mit dem Blick zum Himmel und frischem Wind durchs Haar begonnen haben?

