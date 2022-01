Mascha Kaléko schreibt leichtfüßig über dunkle Töne Stand: 20.01.2022 12:35 Uhr Mit 22 Jahren veröffentlicht Mascha Kaléko ihre ersten Gedichte. Sie handeln von den Themen des Lebens: Liebe, Sehnsucht, Heimatlosigkeit - und Ängsten. 1975 stirbt sie, aber ihre Lyrik überdauert.

von Julia Heyde de López

Jage die Ängste fort

Und die Angst vor den Ängsten.

Für die paar Jahre

Wird wohl

alles noch reichen.

Das Brot im Kasten

Und der Anzug im Schrank. Mascha Kaléko aus "Rezept"

So beginnt ein Gedicht von Mascha Kaléko. Die Dichterin schreibt so leichtfüßig - auch wenn dunklere Töne durchklingen, wie in der zweiten Strophe:

Sage nicht mein.

Es ist dir alles geliehen.

Lebe auf Zeit und sieh,

Wie wenig du brauchst.

Richte dich ein.

Und halte den Koffer bereit. Mascha Kaléko aus "Rezept"

Flucht ins Exil nach New York

Ein schmerzliches Gefühl der Heimatlosigkeit hat die Dichterin ihr Leben lang begleitet. Im Ersten Weltkrieg wurde ihre Familie vertrieben. Und später, 1938, als die Verfolgung der Juden begonnen und die Nazis ihre Schriften verboten hatten, schaffte sie es gerade noch ins Exil in New York.

Kaléko: "Halte dich an Wunder"

"Jage die Ängste fort. Und die Angst vor den Ängsten." Das musste sich Mascha Kaléko bestimmt auch selbst sagen. In der letzten Strophe des "Rezepts" geht es um Wunder, an die man sich halten solle. Wunder, die "lang schon verzeichnet" sind im "großen Plan". Vielleicht meint sie damit den Plan Gottes. Aber sie lässt es offen.

Am Freitag ist der Todestag von Mascha Kaléko, sie starb 1975 in Zürich. Ihre Lyrik überdauert. Schnörkellos. Lebensklug. Direkt ins Herz.

