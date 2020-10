Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser Sendedatum: 26.10.2020 09:40 Uhr "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" - das ist ein Sprichwort das jeder kennt. Umgedreht enthält der Satz eine zutiefst christliche Botschaft: "Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser."

von Pastor Patrick Klein

Kontrollieren, und wieder kontrollieren. Das gehört zum Alltag der Polizisten dazu. Das weiß ich als Polizeipastor aus eigener Beobachtung. Denn ich begleite Polizistinnen und Polizisten oft auf ihren Streifenfahrten: Fahrzeugkontrolle, Personenkontrolle, prüfen, ob die Corona-Maßnahmen eingehalten werden.

"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" - das beherzigen nicht nur Polizisten. Viele Menschen verfahren nach diesem Sprichwort. Denn wir wissen: In dieser Welt wird viel gelogen und betrogen, da wird geschummelt und geflunkert. Aber, wie wäre es mal mit einem Experiment? Wenn wir diesen Satz einfach umdrehen. Dann hieße es: "Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser." Einfach mal als Gedankenspiel, als Versuch.

Christentum beruht auf Vertrauen

"Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser." Das ist ein zutiefst christlicher Satz. Ohne Vertrauen hätte sich das Christentum nicht verbreitet. Die Bibel ist voll mit den Erzählungen von Menschen, die Gott vertrauten - einfach so, ganz ohne Beweise und Kontrollmöglichkeiten.

"Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser." Je länger ich mir diesen Satz auf der Zunge zergehen lasse, und ihm erlaube in mein Denken zu dringen, desto mehr merke ich: So abwegig ist das gar nicht. Und mir fallen all die Situationen und Menschen ein, mit denen ich genau nach diesem Satz umgehe. Wir oft verteile ich einen Vertrauensvorschuss? Wie oft gehe ich davon aus: "Das wird schon gut und richtig so sein." Das ist gar nicht so selten. Und meistens werde ich auch nicht enttäuscht.

Und was ist mit Ihnen? Wo leben Sie mit dieser Haltung des Vertrauens? Und wenn Sie es noch nie versucht haben, dann vielleicht heute oder morgen einmal. Wagen Sie das Experiment - zumindest punktuell: "Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser."

