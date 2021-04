Kolumne: "Träumt weiter!" Stand: 25.04.2021 07:30 Uhr Für viele Menschen bedeutet die Corona-Pandemie Stillstand und zerschlagene Pläne. Für Träume ist da wenig Platz. Dabei sind sie Ausdruck einer lebendigen Hoffnung.

von Julia Heyde de López

Ein quadratisches Büchlein, in Stoff eingeschlagen, an der Seite ein kleines Schloss. Mein altes Tagebuch aus Schulzeiten ist mir beim Aufräumen in die Hände gefallen. Die weißen Blätter sind mit Tintenfüller vollgeschrieben. Typisch Teenager, es geht um Freundinnen, Klassenfahrten, Herzschmerz. So blättere ich durch die Seiten und stoße plötzlich auf einen erstaunlich sinnigen Gedanken: "Ich hab noch so viel vor in meinem Leben. Ob ich das alles schaffe und meine Träume verwirklichen kann? Die Zeit ist doch viel zu kurz. Ehe man sich’s versieht, ist man über 30. Das stelle ich mir furchtbar vor."

Ich muss lachen. Natürlich, in den Augen einer ungeduldigen 15-Jährigen wirken Leute jenseits der 30 wie Greise. Doch die Frage nach den Träumen, die ich vor so vielen Jahren notierte, berührt mich: Was stelle ich an mit der kurzen, mir auf dieser Erde geschenkten Zeit?

Träume als Wegweiser im Leben

"Ich habe einen Traum", sagte Martin Luther King und meinte seine politische Vision von Gerechtigkeit und Frieden. Aber auch kleine - private - Träume sind hoffnungsmutige Wegweiser. Sie geben die Richtung vor, nicht immer geradlinig, manchmal ist der Pfad steinig, aber es geht vorwärts. Sie können sanft beflügeln oder auch wie ein Tritt in den Hintern sein. Träume lassen uns Neues beginnen und wagen, und zwar in jedem Alter.

Nun fühlt es sich so an, als befänden wir uns derzeit in einer traumlosen Zeit. Pandemie bedeutet für viele Stillstand und zerschlage Pläne. Ich sage, lasst uns gerade deshalb jetzt weiter träumen - gegen alle Angst und Bitterkeit und Resignation. Träume müssen nicht "geschafft" werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Sie sind Ausdruck einer lebendigen Hoffnung. Das verstehe ich heute besser als damals mit Fünfzehn. Träume zu haben, gibt unserem Leben Tiefe, Vision und Herz.

