Frieden ist ein offener Dialog und notwendiger denn je Stand: 19.01.2022 10:17 Uhr "Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen." Der Satz aus der Bergpredigt geht Claudia Tietz durch den Kopf, wenn sie von russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine hört.

von Pastorin Claudia Tietz

Wie kann es uns bloß gelingen, den Hass und den Unfrieden in der Welt zu überwinden? Der palästinensische Arzt Izzeldin Abuelaish ist dabei ein großes Vorbild für mich. "Ich werde nicht hassen" - das waren die ersten Worte, die Izzeldin Abuelaish in dem Interview sagte, das kurz nach einem grauenhaften Anschlag in Gaza aufgenommen wurde, der sich in diesen Tagen jährt. Aufgelöst berichtete der Vater live im israelischen Fernsehen: "Am 16. Januar 2009 um 16.45 Uhr wurden israelische Panzergranaten in das Schlafzimmer meiner Töchter gefeuert. Bessan, Aya und Mayar waren sofort tot, mit ihnen ihre Cousine Noor. Oh Gott, was haben wir getan?"

Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern

Izzeldin Abuelaish war der erste palästinensische Arzt, der in einem israelischen Krankenhaus arbeitete. Unter größten Schwierigkeiten hatte er Schule und Studium absolviert, sich mit Bildung Freiheit erkämpft. Er kennt den Alltag in Gaza, das Warten an den israelischen Checkpoints, den Kriegszustand, das Familienleben zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Dennoch setzt er sich seit Jahren für Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern ein, allen Rückschlägen zum Trotz. Selbst die fehlgeleitete Panzergranate brachte Abuelaish nicht von seiner Überzeugung ab. "Wenn meine Töchter die letzten Opfer wären, könnte ich ihren Tod akzeptieren."

Hass macht blind und führt zu irrationalem Verhalten

So aber kämpft er weiter. Für Frieden und Versöhnung, gegen den Hass. Er wanderte mit seinen überlebenden Kindern nach Kanada aus, gründete die Stiftung "Daughters for Life" und tritt öffentlich als Friedensbotschafter auf. Seine Autobiografie wurde zur Grundlage von Theaterstücken und Hörspielen. Trotz aller Gewalt, trotz aller Bedrängnis, allen Kummers, allen Unrechts bleibt er seinem Credo treu. "Ich werde nicht hassen!" Denn Hass, sagt Abuelaish, "macht blind und führt zu irrationalem Denken und Verhalten. Frieden ist Menschlichkeit. Frieden bedeutet Respekt. Frieden ist ein offener Dialog. Heute notwendiger denn je." Beten wir für diesen Frieden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.01.2022 | 09:40 Uhr