Im Kopf einmal um die Welt reisen Stand: 18.01.2022 15:30 Uhr Aufgrund der Corona-Pandemie unternehmen viele weniger Reisen. Neben Erinnerungen und Fotos, sind es oft Gerüche und Bekanntschaften, die den Urlaub wieder lebendig werden lassen.

von Pastorin Corinna Leimbach-Peters

Mein Mann und ich reisen gerne. Dabei freuen wir uns auf drei Wochen an der Ostsee mit Wohnwagen und Zelt genauso, wie auf Reisen an weit entfernte Orte, die wir gelegentlich unternehmen. Von unseren Reisen nehmen wir viele Eindrücke mit nach Hause. Wir erinnern uns, wie gut die heiße Schokolade im Juni mitten im Schnee auf einem Berg in den Rocky Mountains in Kanada schmeckte. Oder an ein Bad bei Regen am Strand der Kieler Förde. Und wir erinnern uns besonders gerne an Menschen, die wir auf unseren Reisen getroffen, und die uns etwas über ihr Land und sich erzählt haben. Ich sehe die palästinensische Christin wieder vor mir, die uns durch Bethlehem führte. Oder den Bäcker in Viñales auf Kuba, der uns von seiner Stationierung in Berlin zur Zeit der DDR erzählte.

Gerichte aus dem Urlaub zuhause nachkochen

Neben den Erinnerungen und den Fotos, sind es oft die Gerüche und Geschmäcker, die uns den Urlaub wieder lebendig werden lassen. Wenn uns etwas besonders gut geschmeckt hat, versuche ich, es zu Hause nachzukochen - wobei es natürlich nie genau so gut wie im Urlaub schmeckt.

Reisen im Kopf wegen Corona

Gerade, weil wir wegen Corona nicht reisen, ist unsere Küche im Moment vielfältig. Hamburger Pannfisch, kubanische Bohnensuppe, kanadische One-Pot-Pasta. Wir reisen im Kopf und denken an die Menschen, die es gerade besonders schwer haben, weil sie so abhängig vom Tourismus sind, weil sie in Kriegsgebieten leben, auf der Flucht sind, in Armut leben. Wir sind dankbar, wie gut es uns geht und versuchen aus dieser Dankbarkeit heraus auch anderen zu helfen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder am Leib. So sagt es der Apostel Paulus. Und so fühlen auch wir uns in der globalisierten Welt, die ja auch irgendwie ein Leib ist, verbunden mit Menschen, die wir kennen und mit den vielen anderen, die wir nicht kennen. Wir sind füreinander verantwortlich. Jeden Tag neu.

