Goldenen Herbst im Hier und Jetzt erleben Stand: 07.10.2021 13:00 Uhr Ein Hoch bringt uns über mehrere Tage sonniges Wetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst heißt diese Schönwetterperiode auch goldener Oktober. Die Natur erstrahlt vor dem Winter noch mal im schönsten Licht.

von Theologin Jacqueline Rath

Einen goldenen Oktober - den haben uns die Wetterfrösche fürs Wochenende versprochen, goldgelbes Sonnenlicht, die ersten bunten Blätter an den Bäumen und noch einmal diese wohltuende Wärme, wie im Spätsommer. Mit allen Sinnen noch einmal die Natur genießen. Aber die Gartenbesitzer machen ihre Gärten schon winterfest, und auf dem Boden häufen sich die Blätter. Wir wissen, dass die dunkle Jahreszeit kommt. Deshalb tun diese sonnigen Tage noch einmal richtig gut.

Das Leben findet heute statt

"Lehre uns, Gott, unsere Tage zu zählen, dann gewinnen wir ein weises Herz", so heißt es in Psalm 90. Für mich ist dieser Satz aus der Bibel ganz wichtig in diesen herbstlichen Tagen: Es geht darum, dass ich mit meiner Lebenszeit sorgfältig umgehe. Also nicht nur in Jahren, Jahrzehnten oder Lebensabschnitten denken, sondern in Tagen, in Stunden und in Minuten. Leben tue ich jetzt, in diesem Augenblick. Das Leben findet heute statt. Heute muss ich das tun, was meine Aufgabe ist, wofür ich verantwortlich bin.

Tage zu zählen, heißt auch etwas sein lassen zu können

Aber es gibt auch einen zweiten Aspekt: Tage recht zu zählen, das heißt auch: etwas sein lassen können oder etwas abschließen und es nicht Jahre lang mit mir herumtragen. Auch wenn ich mir alle Mühe gebe: Ich kann in meinem Leben nicht alles perfekt erledigen. Und vielleicht muss ich das ja auch gar nicht. Ich darf barmherzig sein mit mir und auch mit anderen. Gott ist es auch. Mit dieser Gelassenheit lebt es sich leichter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.10.2021 | 09:40 Uhr