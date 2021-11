Evangelischer Gottesdienst am Buß- und Bettag aus Lübeck Sendedatum: 17.11.2021 10:00 Uhr "Raum für die Seele" lautet der Titel des Jazzgottesdienstes zum Buß- und Bettag aus dem CVJM, dem Christlichen Verein junger Menschen, in Lübeck. NDR Info spezial überträgt am 17. November um 10 Uhr live.

Seit der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft ist, hat er kein leichtes Standing. Multitasking in Job und Freizeit, unentwegte Erreichbarkeit, innerer und äußerer Druck: Irgendwann nimmt die Seele schaden. Höchste Zeit also, dem etwas entgegenzusetzen. Der Gottesdienst nimmt die Vorbehalte gegenüber dem Wort "Buße" auf und zeigt, dass gerade dieser Tag eine große Chance der Besinnung und des Auftankens bietet.

CVJM Lübeck beherbergt Jazz-Club

Der CVJM, der Christliche Verein junger Menschen, liegt in einem der ältesten Häuser auf der Altstadtinsel der Hansestadt Lübeck. Hier gibt es aber nicht nur Jugendtreffs, Kindertagesstätte und Schulkindbetreuung. In dem Hotel und Hostel des CVJM, einem Selbstversorgerhaus und Jugendgruppenzeltplatz kann man auch übernachten. Zu den Aktivitäten gehört auch der seit über 20 Jahren bestehende, mehrfach ausgezeichnete Jazz-Club.

Musik kann die Seele berühren

Musik ist ein tragendes Element in diesem Gottesdienst. Denn sie kann der Seele heilsame Räume eröffnen, sagt Pastor Lipfert in der Predigt. Er leitet den CVJM in Lübeck und ist seit Jahren begeisterter Jazz-Fan. Anstelle von Glocken, Orgel und Gemeindegesang wird der Gottesdienst maßgeblich von den drei Lübecker Jazz-Musikern Peter Ortmann (Piano), Stefan Kuchel (Saxofon) und Florian Galow (Kontrabass) gestaltet. Gespielt werden Werke von Abdullah Ibrahim, Billy Taylor und Improvisationen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | 17.11.2021 | 10:00 Uhr