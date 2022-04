Die Kröpcke-Uhr zeigt sich im schwarzen Trauerkleid Stand: 14.04.2022 14:00 Uhr Sie gehört zu Hannovers Wahrzeichen: die Kröpcke-Uhr. Im Rahmen einer Kunstaktion ist sie aus Protest gegen den russischen Überfall auf die Ukraine mit schwarzer Folie verhüllt worden. Ein Karfreitags-Ort, findet Pastor Oliver Vorwald.

von Pastor Oliver Vorwald

Mitten in Hannover, auf halber Strecke zwischen Bahnhof und Staatsoper, steht die Kröpcke-Uhr: ein Blickfang, fast sechs Meter hoch, Treffpunkt und Wahrzeichen. Aktuell wirkt sie wie ein Karfreitags-Ort. Das Uhrenhaus in schwarze Folie gehüllt, zwei ukrainische Fahnen stehen auf der Spitze, im Innern eine Installation. Ein Symbol des Krieges, herausgearbeitet auch zerstörten Betonbrocken und Stahlgitter. "Von oben blitzen Stroboskope auf die Trümmer und zeigen die Zerstörung eines ganzen Landes", sagt Detlef Splitt.

Kunstaktion: Die Kröpcke-Uhr im Trauerkleid

Der Musiker und Aktionskünstler hat als Oberbeleuchter gearbeitet, viele Opern und Theaterstücke ausgeleuchtet. Der 67-Jährige hat in Kooperation mit dem Verein KulturRaum Region Hannover die Kunstaktion durchgeführt. Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine von flüchtenden Menschen und brennenden Häusern haben ihn aufgewühlt: "Wir sehen diese Bilder im Fernsehen und sind schockiert. Aber wenn wir einkaufen gehen, dann sehen wir den Krieg nicht mehr. Wir sehen nicht mehr das Leid, wir sehen vielleicht ein schönes Kunstobjekt in der Kröpcke-Uhr." Und da habe er handeln müssen. "Da musste die Veränderung sichtbar gemacht werden; diesen gefälligen Treffpunkt schwarz einpacken und den Hannoveraner damit ihre Uhr wegnehmen", erläutert Splitt sein Kunstwerk.

Die heutige Kröpcke-Uhr ist ein Nachbau des Originals, das 1885 in Hannover aufgestellt worden ist: grünes Uhrengehäuse, Ornamente und Schnörkel, römisches Ziffernblatt. Der Verein KulturRaum Region Hannover betreut und betreibt die Uhr als Kunstort. In ihrem Trauerkleid wirkt die Kröpcke-Uhr aktuell wie ein Karfreitags-Ort mitten auf der Flanier- und Shoppingmeile. Sie soll daran erinnern, dass während hier einkauft wird, Menschen in der Ukraine sterben.

Appell für Frieden in der Ukraine

"Putin lässt Tausende Frauen, Kinder und Männer mit einer unglaublichen Grausamkeit erschießen, da können wir nicht mehr wegsehen, da müssen wir jetzt wirklich auch handeln. Wir müssen wirklich versuchen, diesen Krieg zu stoppen. Es kann nicht sein, dass ein einzelner Mann jetzt unser Leben hier zerstört", klagt Splitt an.

Den Kummer mit den Menschen teilen, helfen, nicht wegschauen. Das gehört zum Karfreitag. Damals auf Golgatha - und genauso heute. Die Kröpcke-Uhr im Trauerkleid soll daran erinnern. Frieden für die Ukraine und Frieden für die ganze Welt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 15.04.2022 | 08:15 Uhr