ARD-Christvesper thematisiert Weihnachtsgeschichte Sendedatum: 24.12.2020 16:15 Uhr Corona-bedingt können Menschen Weihnachten dieses Jahr nicht wie sonst feiern. Gottesdienste finden nur unter strengen Auflagen und ohne Gesang statt.

Weihnachten wird in diesem Jahr anders als in den Jahren zuvor. Wegen Covid-19 finden keine klassischen Gottesdienste mit Krippenspiel in prallgefüllten Kirchen statt.

Wie kommen Menschen in Corona-Zeiten zur Krippe?

Das Erste überträgt am Heiligabend um 16.15 Uhr einen Gottesdienst aus der St. Marien Kirche in Winsen an der Luhe. "Wie kommen wir dieses Jahr zur Krippe?" Mit dieser Frage geht der Gottesdienst den Weg der Weisen mit zum Christuskind. Kinder stellen die Weihnachtsgeschichte nach. Menschen aus der Gemeinde erzählen, mit welchen Gedanken sie in diesem besonderen Jahr zur Krippe kommen. Die Leitung des Gottesdienstes liegt bei Pastorin Ulrike Koehn und Superintendent Christian E. Berndt.

Für die weihnachtlichen Klänge sorgt ein Corona-bedingt kleines, aber hochklassiges Ensemble mit der Solotrompeterin des Lüneburger Theaters Rita Arkenau, einem Sängerensemble aus Mitgliedern des NDR Chores gemeinsam mit den Organisten Hans-Jürgen Wulf und Kantor Reinhard Gräler, der auch die musikalische Gesamtleitung hat.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 24.12.2020 | 16:15 Uhr