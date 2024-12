Hand in Hand für Norddeutschland - Spendenaktionen in MV Stand: 24.11.2024 13:35 Uhr "Aus einsam wird gemeinsam" - das ist das Motto der diesjährigen Benefizaktion des NDR mit den Bürgerstiftungen. Wo Sie überall vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern spenden können, lesen Sie hier.

Anglerstammtisch Spezial im Landesfunkhausfoyer am 3. Dezember

Beim diesjährigen Anglerstammtisch Spezial mit NDR Moderator Heinz Galling und Gästen werden Spenden für die "Hand in Hand für Norddeutschland"-Aktion gesammelt. Außerdem stellt Heinz Galling das neue „Rute raus Kochbuch“ und den fangfrischen „Rute raus Kalender 2025“ vor. Mit etwas Glück sind Sie live dabei.Karten für dieses Event können Sie vorab gewinnen.

Weitere Informationen Live dabei sein: Kochbuch-Premiere beim Anglerstammtisch Gewinnen Sie Tickets für die neue Show von NDR Angelexperte Heinz Galling. Beim Anglerstammtisch Spezial gibts was zu futtern. Video-Livestream

Benefizkonzert vom Goethegymnasium Schwerin am 4. Dezember

Zum zweiten Mal richtet das Schweriner Musikgymnasium ein Benefizkonzert aus. NDR Moderator Stefan Kuna führt durch den Abend. Die sinfonischen Blasorchester Musiggs und JUGGS bieten ein abwechslungsreiches Programm. Ihr Repertoire reicht von klassischen Werken über Filmmusik bis hin zu Pop, Swing und Weltmusik. Der Spatzenchor 6 und der Kinderchor tragen traditionelle sowie moderne Lieder aus aller Welt vor. Alle Ensembles haben bereits mehrfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben Preise gewonnen. Das Publikum kann sich auf ein buntes, weihnachtliches Programm im bereits ausverkauften Konzert freuen.

SSC Palmberg Schwerin gegen SC Potsdam am 7. Dezember

Der SSC Palmberg Schwerin, die NDR Lauf-Antje und viele NDR Kollegen wollen auch dieses Jahr Spenden für die NDR Benefizaktion sammeln. Beim Bundesligaspiel gegen den SC Potsdam treten der NDR und der SSC daher „Hand in Hand“ an. Das Team des SSC spendet für jeden direkten Blockpunkt 50 Euro an die Bürgerstiftungen. Am Samstag, den 7.Dezember, sind Nordmagazin-Kolleginnen wie Frauke Rauner und Martina Scheller sowie viele Kollegen aus dem NDR Mecklenburgstudio Schwerinin der Halle. Sie sammeln mit Spendendosen. Ab 17 Uhr ist jede Spende willkommen. Mit Spielbeginn feuern wir die Spielerinnen des SSC Palmberg Schwerin zu möglichst vielen erfolgreichen Blocks an.

Eisstockschießen auf dem Markt in Neubrandenburg am 10. Dezember

Hand in Hand für Norddeutschland macht auch Halt in Neubrandenburg. Am Dienstag, den 10. Dezember, laden unsere NDR Kollegen Sie ein, für einen guten Zweck Eisstock zu schießen. Der Startschuss fällt um 18 Uhr in der neuen Eislaufhalle ice4fun auf dem Marktplatz Neubrandenburg. Werden Sie Teil der Teams rund um NDR Moderatorin Tatjana Brand und ihre Kollegen Nils Söhrens, Thilo Tautzund Co. Gemeinsam spielen wir für den guten Zweck gegen Teams, Vereine und Firmen aus der Haff-Müritz-Region. Schließen Sie sich einem der fünf NDR-Teams an. Bewerben Sie sich jetzt in der NDR MV App oder direkt hier.

