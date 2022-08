Stand: 24.08.2022 16:09 Uhr Thilo Tautz



Was für eine Lebensweisheit könnte bei Dir über dem Küchentisch hängen?

Weil man mir einen gewissen Bewegungsdrang nachsagt, müsste da wohl stehen: „Wer rastet, der rostet“

Bei welchem Satz könntest Du an die Decke gehen?

„Das kann ich aber nicht allein entscheiden.“

Worüber kannst Du Dich kaputtlachen?

Mich lauthals lachen zu hören, ist höchst selten und nicht planbar.

Als Kind wärst Du gerne gewesen wie ...

Paco, der Fernfahrer

Auf welche eigene Leistung bist Du besonders stolz?

Skimarathon in Tartu (63 km), ohne Training

Was ist für Dich eine Sünde wert?

Fliegen. Ökologisch sehr fragwürdig, aber die Welt ist eben verlockend.

Welcher Ort in Mecklenburg-Vorpommern ist der schönste für Dich?

Ein Holzsteg an irgendeinem See, an einem warmen Sommernachmittag.

Mit wem würdest Du gern einen Tag tauschen?

Simultandolmetscher im großen Politikgeschäft

Über Thilo:

Thilo Tautz, geboren 1974 und aufgewachsen in Neubrandenburg, ist bis heute ein Landeskind geblieben - allerdings mit einem Hang zur großen weiten Welt. In Rostock, Berlin und Aberdeen hat er Politikwissenschaft und Germanistik studiert. Als Berufswunsch kam immer nur etwas in Frage, was mit Schreiben und Sprechen zu tun hat. Nach einigen Jahren als Zeitungsreporter wechselte er zum NDR, wo er ein Volontariat absolvierte. Zunächst lernten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern seine Stimme kennen - aus verschiedenen Hörfunkstudios des Landes und als Filmemacher im Nordmagazin. Ende 2006 kam zur Stimme auch das Gesicht, seitdem komplettiert er das Moderatoren-Team des Nordmagazins. An freien Abenden spielt Thilo Tautz gern Handball, in den freien Wochen des Jahres tingelt er regelmäßig mit Rucksack, Frau und den drei Kindern durch warme, ferne Länder.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 24.08.2022 | 19:30 Uhr