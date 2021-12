Mecklenburg-Studio Schwerin

Mecklenburg-Studio Schloßgartenallee 61

19061 Schwerin



Tel.: (0385) 59 59 - 0

Fax: (0385) 59 59 - 544

E-Mail:

studio.schwerin@ndr.de

Das Mecklenburg-Studio Schwerin gibt es in seiner jetzigen Form seit 1992. Als das Land Mecklenburg-Vorpommern Mitglied des NDR wurde, entstanden auch die Regionalstudios. Seitdem berichten Reporter und Redakteure des Studios Schwerin aus Westmecklenburg für das Landesprogramm von NDR 1 Radio MV, aber auch für NDR 2, NDR Info und die anderen NDR Programme und für die gesamte ARD. Das Berichtsgebiet reicht dabei von Plau am See im Osten bis nach Zarrentin im Westen, von Dömitz im Süden bis zur Insel Poel im Norden. Und wenn nötig auch über Landesgrenzen hinaus - die Entwicklung des Flughafens Lübeck in Schleswig-Holstein zum Beispiel betrifft auch die Einwohner von Grenzgemeinden in Westmecklenburg, und Preisänderungen beim regionalen Energieversorger WEMAG spüren nicht nur die Westmecklenburger, sondern auch die Einwohner der Prignitz in Brandenburg.

Angefangen hat es mit einer Sprechstelle im Schloss

Radio wird in Schwerin aber nicht erst seit 1992 gemacht, sondern schon sehr viel länger: mit Unterbrechungen seit 1927. Damals richtete die Norddeutsche Rundfunk AG NORAG im Schweriner Schloss eine Sprechstelle ein, die allerdings nach wenigen Monaten wieder geschlossen wurde. Regelmäßige Radiosendungen aus Schwerin gab es dann ab Weihnachten 1945. Damals nahm der Sender Schwerin seinen Betrieb auf - in einem kleinen provisorischen Studio in der Post in der Nähe des Pfaffenteiches. Im Herbst 1949 zog der Sender dann in die Schlossgartenalle - dort wo heute das Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern des Norddeutschen Rundfunks steht.

Außenstelle Wismar

Auf der Landesgartenschau in Wismar 2002 hat das Studio erstmals ein Außenstudio mit einer eigenen Frequenz für Wismar und Umgebung eingerichtet, um für die Hörer aktuell von dort zu berichten. Ein zweites Außenstudio wurde 2009 für die Bundesgartenschau in Schwerin eingerichtet. Seit fast 30 Jahren Berichte aus der Region

Fast 30 Jahre regionale Berichterstattung

In den jetzt fast 30 Jahren, die es das Mecklenburgstudio Schwerin gibt, haben Kollegen von hier tausende Radioberichte, Reportagen und Interviews gesendet. Schwerpunkte in den ersten Jahren waren vor allem die Entwicklung der Region seit der Wiedervereinigung, der lange Weg Schwerins zur Landeshauptstadt, die Werftenkrisen und die Kreisgebietsreformen und ihre Folgen. Heute berichten die Reporter des Studios täglich ab 5.30 Uhr aus Westmecklenburg für NDR 1 Radio MV, bringen Nachrichten, Kurzberichte und Reportagen aus der Region und einmal im Monat die Sendung "Ortszeit Regional".

Unterwegs in aktuellen Fragen

Auch künftig wird es viel zu berichten geben aus Westmecklenburg: Welche Folgen hat die aktuelle Kreisgebietsreform für die Kreise, Städte und Dörfer und vor allem für ihre Einwohner? Wie kommt die Stadt Schwerin von ihrem Millionen-Schuldenberg herunter? Wie geht es weiter mit dem Mecklenburgischen Staatstheater? Und: Wie wird sich der Tourismus nicht nur an der Küste, sondern auch im Inland Westmecklenburgs weiter entwickeln?

