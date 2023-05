Martina Scheller

Das, was ich an mir mag, steht mir aber auch manchmal im Weg: Mein Optimismus, meine Willensstärke, Energie, rege Gedankentätigkeit.

Was für eine Lebensweisheit könnte bei dir über dem Küchentisch hängen?

Eine ganze Liste, weil Lebensweisheiten IMMER helfen und IMMER wahr sind. Meine Favoriten:

Nobody is perfect – und das ist gut so!

Wird schon wieder

Bei welchem Satz könntest du an die Decke gehen?

So schnell bringt mich nichts an die Decke ;) Nee, da gibt es auch einige Sätze. Aber die möchte ich lieber nicht öfter hören.

Worüber kannst du richtig lachen?

Meine Kinder sind manchmal so unfreiwillig witzig. Situationskomik!

Welcher Ort ist in Mecklenburg-Vorpommern der schönste für dich?

Klarer Favorit: Ein ganz kleines Dorf im Peene-Urstromtal bei Anklam. Da sind wir bei den Großeltern in wilder Kinderfreiheit aufgewachsen.

Dann gibt’s da aber noch:

meinen Garten und mein Zuhause

das Dorf, in dem sich beides befindet

die Ostsee von Ost nach West

unzählige einsame Fleckchen zwischen Seen, Wiesen, Feldern und Wäldern

Welche Songs haben dich durch dein Leben begleitet?

The Police - Every breath you take

(Ich war 16 und wollte frei und mutig sein. Bin in den Ferien alleine mit dem Bus von Anklam nach Ahlbeck gefahren. Auf dem Weg spielte mein blauer Walkman das Lied. Der Inbegriff von Freiheit für mich - der Text war damals nicht wichtig.)

Louis Armstrong - What a wonderful world

(Das war mein "Einlauflied" bei der Abifeier. Es beschreibt so ziemlich genau mein Lebensgefühl. Damals wie heute. "The colors in the rainbow, so pretty in the sky. Yes, I think to myself, what a wonderful world.")

The Retrosette Sister Band - You got the love und Izzy Bizu - White Tiger

(Zwei Lieder, die sofort gute Laune machen, falls die mal nicht gut sein sollte.)

Was ist für dich eine Sünde wert?

Ich sündige gerne. Süß und schokoladig muss es sein.