RT DE startet Fernsehsender: Medienanstalt leitet Verfahren ein Stand: 17.12.2021 11:49 Uhr Überraschend ist RT DE am Donnerstagmorgen auf Sendung gegangen, per Stream und mit einer in Serbien erteilten Sendelizenz. Die Weiterverbreitung des Programms steht jetzt schon auf dem Prüfstand, die Medienanstalt mbb leitet Stand Freitag ein Verfahren ein.

von Inga Mathwig und Konstanze Nastarowitz

Schon seit Monaten kündigt RT DE an, im Dezember auf Sendung gehen zu wollen. Noch im Juni ging in Luxemburg ein Antrag auf eine Sendelizenz der Organisation "TV Novosti" ein, die hinter der Marke RT steht - und scheiterte medienwirksam.

Donnerstagmorgen, am 16. Dezember 2021, hat das Medienhaus nun überraschend doch seinen eigenen deutschsprachigen Fernsehsender lanciert. Rund um die Uhr gibt es dort "Live-Nachrichtensendungen, Debatten, preisgekrönte Dokumentarfilme und eigene Sendungen" zu sehen, so die Eigenauskunft auf der Webseite. Das Selbstbewusstsein scheint immens: In einem Promovideo, das aus einer Videomontage berühmter Staatschefs besteht, lässt RT DE den amerikanischen Präsidenten Joe Biden erklären: "Russia must not be allowed in Germany!" - um dann bissig hinterher zu schieben: "Zu spät. Wir sind schon da!" Die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonjan, wiederholt in der Ankündigung zum Sendestart die Erzählung vom kämpferischen Underdog: "In Deutschland schlug RT so viel Widerstand und Feindseligkeit entgegen wie in keinem anderen Land der Welt. Gleichzeitig schien das deutsche Fernsehpublikum nur auf uns gewartet zu haben." Doch ist das, was so bedeutungsschwanger klingt, auch wirklich so bedeutungsvoll?

Auf YouTube nach fünf Stunden gesperrt

Der "Fernsehkanal" RT DE ist aktuell vor allem als Online-Stream zu sehen. Noch am Morgen hatte RT DE den Kanal "RT auf Sendung" auf YouTube eröffnet. Nach bereits fünf Stunden sperrte YouTube den Kanal aber wieder. Auf Anfrage von ZAPP erklärte ein YouTube-Sprecher: "RT DE wurde im September auf YouTube für das Umgehen unserer Nutzungsbedingungen gekündigt. Wenn ein Kanal gekündigt wird, darf der Kanalinhaber keine anderen YouTube-Kanäle nutzen, besitzen oder erstellen. Als Resultat dieses Umgehungsversuchs wurde der neue Kanal 'RT auf Sendung' wegen der Verletzung der YouTube Nutzungsbedingungen dauerhaft entfernt."

Daraus generiert der Sender auf seiner Homepage sogleich eine Meldung: "ohne Vorankündigung" oder "Warnung" sei man gesperrt worden, moniert RT DE. Dabei waren die YouTube-Kanäle von RT DE Ende September wegen einer ganz ähnlichen Praktik gesperrt worden. Das Medienunternehmen hatte damals versucht, eine Sperre von YouTube zu umgehen, indem es die Inhalte auf einen Zweitkanal hoch lud. Hätte RT DE also nicht damit rechnen müssen, dass der YouTube-Kanal gesperrt würde? Womöglich schon. Und vielleicht hat man es genau darauf angelegt, getreu dem Motto: any publicity is good publicity

Lizenz in Serbien

Nun streamt RT DE sein Fernsehprogramm über die eigene Website. Doch tatsächlich können Zuschauer das Programm zusätzlich über einen Satelliten empfangen. Die RT DE übergeordnete Organisation "TV Novosti" hat nach einem gescheiterten Antrag in Luxemburg im August schließlich in Serbien eine Lizenz dafür erhalten. Um den Sender wirklich zu empfangen, ist aber offenbar technisches Geschick bei den Zuschauern vonnöten: "Um über Satellit fernsehen zu können, müssen Sie eventuell die Einstellungen an Ihrem Gerät anpassen oder einen Fachmann zu Rate ziehen", schreibt RT DE. Vermutlich nicht ganz das, was sich RT DE in seinen zahlreichen vollmundigen Werbevideos zum Sendestart vorgestellt hatte.

RT DE: Russland will sich erklären

Dass RT DE am Berliner Standort Großes vorhat, konnten Reporterinnen von ZAPP im Oktober diesen Jahres bei einer Studioführung selbst erleben. Im Interview erklärte die RT DE Geschäftsführerin Dinara Toktosunova die ambitionierten Pläne: "Für Russland ist es sehr wichtig, erklärt zu werden." Und der Programmdirektor Alexander Korostelev antwortete auf die Frage nach der Unabhängigkeit des Senders, der aus dem öffentlichen Haushalt Russlands finanziert wird: "Das ist immer der Vorwurf, dass, wenn ein Medium aus einem Haushalt finanziert wird, dass es automatisch, wie es die deutsche Presse darstellt, zu einem Instrument wird. Das entspricht nicht der Realität. Wir, hier vor Ort, bestimmen, welche Themen von Relevanz sind." Sein Programm wird sich an dieser Ansage nun messen lassen müssen.

Zweifel an juristischen Grundlagen

Doch das Projekt RT DE Fernsehen steht offenbar auf wackligen Füßen, wie ZAPP vom Europabeauftragten der Medienanstalten, Tobias Schmid, erfahren hat. Er zweifelt an den juristischen Grundlagen - und wenn sich diese Zweifel bewahrheiten, könnte womöglich bald auch die Weiterverbreitung des Programms auf dem Spiel stehen. "Unserer Einschätzung nach ist das handelnde Unternehmen weiterhin das Unternehmen mit Sitz in Berlin und damit unterliegt es der deutschen Rechtshoheit, sodass die Lizenz wenn dann in Deutschland zu erteilen ist und hier müsste auch der Antrag gestellt werden", erklärt Schmid.

Medienanstalt mabb leitet Verfahren ein

Bereits wenige Stunden nach der Ankündigung von RT DE besprach sich Schmid als Europabeauftragter der Medienanstalten mit den zuständigen Kollegen von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, mabb, über das weitere Vorgehen. Dabei betont er im Gespräch mit ZAPP, dass es hierbei nicht um eine politische Entscheidung gehe: "Das ist eine Entscheidung von in diesem Fall staatsunabhängigen Aufsichtsbehörden, also der Medienaufsicht, und die richtet sich auch nicht an der Frage aus, ob man das Programm von RT jetzt blöd oder nicht blöd findet." Es handele sich um eine juristische Einschätzung und basierend auf dieser Einschätzung werde man dann auch handeln. Beunruhigt sei er aber nicht. Da YouTube den Kanal bereits gesperrt hat und auch der Empfang via Satellit mit erheblichen Hürden verbunden ist, glaubt er nicht daran, dass der Fernsehsender von RT DE ein Massenphänomen werden könnte: "Das ist vor allem viel Getöse und ein echtes Ärgernis und wir werden uns darum kümmern."

Die zuständigen Behörde, die Medienanstalt Berlin Brandenburg (mabb), erklärte am Freitag, 17.12., dass sie ein Verfahren einleiten werde.

Eva Flecken, mabb-Direktorin: "Dass es sich um Rundfunk handelt, ist fraglos. Für dieses Programm wurde bei der mabb weder eine Rundfunkzulassung beantragt noch erteilt. Wir haben daher heute ein förmliches Verfahren eingeleitet. Die Veranstalterin hat bis zum Ende des Jahres Zeit, sich zur Sache zu äußern."

ZAPP hat RT DE gefragt, ob das Unternehmen nun Schritte der Medienanstalten befürchte. Außerdem wollten wir wissen, warum die Lizenz ausgerechnet in Serbien beantragt wurde und ob eine erneute Sperre seitens Youtube für RT DE nicht absehbar gewesen sei. Die Antworten stehen noch aus.

Dieses Thema im Programm: ZAPP | 20.10.2021 | 23:15 Uhr