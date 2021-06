Stand: 23.06.2021 16:36 Uhr Dr. Melanie Hümmelgen

Dr. med. Melanie Hümmelgen hat viele Jahre in großen Unikliniken gearbeitet. Aus ihrer eigenen Praxis etwa im Katheter-Labor kennt die Internistin und Kardiologin die Möglichkeiten der modernen Hochleistungs-Medizin - sie weiß aber auch, wie unzulänglich die Behandlung bleibt, wenn man Erkrankungen nur als technische Defekte des Körpers sieht. Denn sie haben immer mit dem ganzen Menschen zu tun.

Die Leiterin der kardiologischen Abteilung und stellvertretende Ärztliche Direktorin des Reha-Centrums Hamburg begleitet Patienten nach dramatischen Ereignissen wie einem Herzinfarkt oder mit chronischen Problemen wie Diabetes oder Adipositas auf dem Weg in ein gesünderes und glücklicheres Leben. Dabei vertrauen sie und ihr Team auf die Kraft der Bewegung.

Melanie Hümmelgen ist Mitglied in ärztlichen Fachgesellschaften (DGK, DGPR) und engagiert sich als Dozentin in der ärztlichen Ausbildung, sie wurde in Hamburg als "Teacher of the Year" ausgezeichnet. Auch privat setzt die Zwillingsmutter auf Bewegung: Abschalten kann sie am besten beim Laufen, außerdem liebt sie Skifahren, Radeln, Schwimmen und Volleyball. Um jeden Tag auf 10.000 Schritte zu kommen, geht sie zu Fuß zur Arbeit, meidet Fahrstühle und erledigt Besorgungen per pedes.

Wer gesund werden und bleiben will, der muss sich bewegen.

Das ist es, wozu unser Körper gemacht ist. Er funktioniert umso besser, je mehr er in Schwung gehalten wird. Oft ist es nur ein kleiner Schritt zwischen Schonung und Aufbruch - aber er macht einen riesigen Unterschied. Es gibt viel zu gewinnen: Gesundheit, Glück, Lebensjahre!