"Falsche Schlange": DAS! verlost Karten für das Winterhuder Fährhaus Sendedatum: 25.09.2023 18:45 Uhr Am 25. September ist Gerit Kling auf dem Roten Sofa zu Gast und berichtet von ihrem neuen Stück am Winterhuder Fährhaus, bei dem sie auch Regie geführt hat. Für die Komödie "Falsche Schlange" verlosen wir fünf mal zwei Karten.

Gerit Kling inszeniert mit dem Stück "Falsche Schlange" einen "Zickenkrieg par excellence". In dieser Krimi-Komödie, in der die Schauspielerin auch die Hauptrolle übernimmt, geht es - entgegen der üblichen Tradition - nicht darum, eine Mörderin zu überführen, sondern darum, die titelgebende "Falsche Schlange" zu entlarven. Und da legt die Geschichte so viele falsche Fährten, dass selbst der krimigeübteste Zuschauer überrascht wird.

Kartenverlosung für die Krimi-Komödie "Falsche Schlange"

Wir verlosen fünf mal zwei Karten für diesen speziellen Theaterabend. Wenn Sie dabei sein möchten, müssen Sie nur das untenstehende Formular ausfüllen - das Los entscheidet. Die Karten gelten für Freitag, den 13. Oktober 2023 um 19:30 Uhr. Wir werden die Namen der Gewinner an der Abendkasse hinterlegen, dort können Sie dann Ihre Karten abholen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Einsendeschluss ist Donnerstag, 28. September 2023, 23.59 Uhr.

