Bettina Tietjen ist seit 1993 bei DAS! und hat mit ihrem ansteckenden Lachen schon so manchen Gast mitgerissen. Im Interview erzählt sie von ihren ganz besonderen Sofa-Momenten.

Sie sind am längsten dabei, schon seit 1993! Was hat sich bei "DAS!" am meisten verändert?

Bettina Tietjen: Am Anfang kam "DAS!“ aus einem kleinen uralten Keller-Studio mit dem Charme einer Grotte. Wir hockten alle dicht beieinander: Nachrichtensprecher, "DAS!"-Moderator, daneben das rosa Sofa für die Partnervermittlung "Heißer Draht" und dann noch diverse menschliche und tierische Gäste für Carlo und seine "Tier-Auktion". Da war immer viel los, aber wenig Zeit für Talk, die Film-Beiträge waren länger und zahlreicher. Seit 1995 gibt es das Rote Sofa - damit bekam "DAS!" seinen Glamour-Touch: Im Laufe der Jahre ist der Talk mit den prominenten Gästen immer wichtiger geworden. Früher waren wir anarchischer - heute sind wir etwas braver, dafür aber unterhaltsamer. Für mich persönlich ist allerdings die dramatischste Veränderung meine Frisur: von kurz, stufig und sehr dunkel bis lang, lockig und sehr blond.

Welche "DAS!"-Sendung werden Sie nie vergessen?

Tietjen: Stellvertretend für weit mehr als 1.000 kann ich hier nur ein paar nennen: Loki Schmidt hat mich mit ihrem Intellekt und ihrer Bescheidenheit tief beeindruckt. Und sie hatte einen herrlichen Humor. Nach der Sendung wartete draußen der Fahrer auf sie. Aber anstatt einzusteigen, zupfte sie mich am Ärmel und sagte: "Jetzt rauchen wir zwei erst mal ´ne schöne Zigarette." Obwohl ich schon seit Jahren Nichtraucherin war, setzten wir uns gemütlich in die Maske, sie rauchte mehr als nur eine und wir klönten über alles, was in der Sendung nicht zur Sprache gekommen war.

Generell gilt übrigens: Je mehr echter Star ein Mensch ist, umso weniger Rummel um seine Person hat er nötig. Peter Ustinov, Roger Moore, Hildegard Knef - dazu fallen mir viele Begegnungen ein. Und dann gibt´s natürlich die Sendungen, die ans Herz gehen: Vor kurzem erst war die schwer krebskranke Verena Sam zusammen mit ihrem Mann Achim bei mir zu Gast, so stark, so tapfer und so voller Liebe und Hoffnung trotz alledem - da musste ich die Tränen zurückhalten. Aber auch den 84-jährigen Bauer Willi habe ich sofort liebgewonnen, ein norddeutsches Original. Mit Trecker und Wohnwagen war er seiner verstorbenen Frau zuliebe auf Mallorca, dann am Nordkap und in St. Petersburg - da wäre ich gern mit meinem Wohnmobil dabei gewesen.

Welchen Gast würden Sie gerne nochmal einladen?

Tietjen: Inge Meysel. Heute würde ich mich trauen, sie zu fragen, warum sie eigentlich immer so misstrauisch und biestig auf viele Fragen reagiert hat. Damals hat sie mich - obwohl sooo klein mit Hut - eingeschüchtert.

