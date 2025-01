Stand: 09.01.2025 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Wat gifft dat to eten?"

Gesche Gloystein versucht ihrem Nachwuchs Essmanieren beizubringen.

AUDIO: Wat gifft dat to eten? (2 Min) Wat gifft dat to eten? (2 Min)

"Wat gifft dat to eten?"

Flatsch! Een Lepel vull Haverpap flegt mi an de Brill. Ik aten kort deep dor. Goot, dat mag se denn woll ok nich. Um ehr lütten Kinnernstohl to liggt al dat, wat egens in ehr Buuk ween schall. Un dat is ja nich de erste Versöök.

Ik heff leest, dat een lütte Kinner bit to 20 Mol Saken anbeden schall, bit se dat probeert. Oder ok nich. Bit dorhen fleegt allens op den Bodden, wat nich smecken deiht. Ik hebb ok lest, dat dat Verholln van lütte Kinner evolutionär bedingt is. Man wat an dütt Rumschmieten bi de Evulution hölpen deiht, dat is mi nich heel un deel klor worrn.

Alldag warrt so veel sworer

Un de Fraag weer ja al ahn Kind elk een Dag: "Wat gifft dat to eten?" Nu is de Fraag "Wat gifft dat to eten, dat ok de Lütte mag?" Un villicht ok noch en beten gesund is. Man Gemöös fleegt direktemang runner. Dorvör blifft Saken, wo ik dach, dat warrt seker goot ankamen, gor nich erst probeert.

Un wat hebbt wi al neje Saken kaakt! Stunnenlang in de Köök um jichtenseen Söötkantuffel-un-Mandel-Wunnerbrot för lütte Kinner to backen. Un wat is dorbi rutkamen? Wi Groten hebbt dat denn eten. Man hölpt ja nix, jichtenswat mutt dat ja to eten geven. Un wenn gor nix geiht, denn gaht jümmers noch Nudels...

Just so as de Öllern

In't Restaurant gaht wi nich faken in'n Momang, man annerletzt weern wi doch mal rut mit ehr. Italienisch geiht ganz goot. Dor kummt dat Kind nah ehr Öllern. Pizza un Pasta kunn dat elk en Dag geven. Man dor is noch de anner Siet dorvan:

"Un," fragt mien Kerl, "wennehr bestellt wi egens mol woller dat, wat wi eten wüllt un nich dat, wat de Lütte ok eten kann?" Tja, dat duert denn woll noch en beten...

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 09.01.2025 | 10:40 Uhr

