Kolumne: Hör mal 'n beten to "Stratenfeger"

Gerd Spiekermann würdigt eine plattdeutsche Kultsendung, die bereits vor 70 Jahren für großes Aufsehen im TV sorgte.

"Stratenfeger"

Weet ji, wat en Stratenfeger is? Dat is nüms mit'n Bessen, de en Straat reinmaken deit, nee, en Stratenfeger is en Fernsehprogramm, dat soveel Lü kieken doot, dat up de Straten meist kien Auto mehr to sehn is.

In use Tiet nu beleevt wi dat noch, wenn Düütschland bi en Footballweltmeisterschaft in't Endspill kümmt. Lang her. In de sösstiger keem dat fakender vör.

Ohnsorg-Public Viewing mit de Naverschop

Ik besinn mi noch up den Krimi "Das Halstuch" von Francis Durbridge, de Raumpatrouille Orion un natürlich, wenn dat Ohnsorg-Theater up'n Programm stünd. Wiel wi ja al en Fernseher harrn - swatt-witt - in de fröhen sösstiger Jahren - keem de Nabers an'n Sünnavendavend röver un keken Ohnsorg bi us.

Dat weer ja live - mit de Pause. So ok 1966, as se "Keen Utamen mit dat Inkamen" mit Heidi Kabel, Otto Lüthje, Heidi Mahler un Edgar Bessen spelen deen. Knapp weer de erste Deel vörbi un de Vörhang dicht, sä mien Vadder: "Gerd, wi sünd an't Verdorsten!" Un dat heet, ik schull de twede Ladung Sluck un Beer ut't Köhlschapp halen.

Just noch mal Glück hatt

Ik harr avers keen Lust, tweemal to lopen un heff darum allens ünner de Arms klemmt, bit… bit mi een Buddel upmal weggleden is un en luden Knall in'n Flur up den Steenfootbodden knallen dee.

För en Ogenblick weer dat musenstill un denn höör ik Vadder ut de Stuuv ropen: "Beerbuddel oder Sluckbuddel?" - "Beerbuddel." - "Hest Gluck hadd, dröffst den tweden Deel ok noch mitkieken." Tja, un darum weet ik bit nu un Millionen Fernsehkiekers mit mi, dat sik Heidi Mahler un Edgar Bessen ok in de dit Stück wedder kregen hefft.

