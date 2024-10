Stand: 09.10.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Schietwedder"

Wie oft gehen Sie in der Woche spazieren und mit wem? Elin Hinrichsen geht am liebsten mit ihren Lieben raus in die Natur.

AUDIO: Schietwedder (2 Min) Schietwedder (2 Min)

"Schietwedder"

Bi schöne Wedder schall een rut anne Luft. An'n leefsten mit de Leefste. "Oh, wat denn, machst du ok so geern rut un spazeeren gahn?", juuchde mien Sünnschien, as wi uns kennenlernten.

Wat hem wi de eersten Wuchen föör Kilomeeters makt inne Holt! Twee Poor Schoh heff ik mi aflopen! De schöne Utsicht an'e Oostsee, de junge Bööm in'e Heid un all de Sittbänk an'e Diek kennden wi mit tweede Vöörnamens. Mien Sünnschien weer jümers op't best föörbereitet. Koken bakt, Botterbrööd smeert; Gemöös snippelt. He puckel dat allens op sien Rüüch.

Un eenmol, tu mien Gebortsdach, inne Harfst - dor het he mi sogaar en nie Thermoskann mitbröcht, mit mien leefste Slag Tee binnen. De Kann is rosa mit en Peerkopp op - "dat passt to Di", sä he, "Du mien lütte, schmucke Peer-Deern, Du". De Kann heff ik hüüt noch. Picknick in't Gröön. Mit allens dorbi. Wat weer dat schön. Damaals. As he noch üm mi warven schull.

Man de Tieden ännert sik

"Rutgahn? Nu? Dat is doch so warm hüüt." Oder "Rutgahn, nu? Dor is doch keen Sünnschien hüüt, dat is mi to köölig." Oder ok "Rutgahn… och nö. Hüüt is Sünndach. Dor will ik eerstmol utspannen"… Hm. As jä man wat appeldwatsch loopen. Allens dat. Man egool. Bi schöne Wedder schall een rut anne Luft. Am leefsen mit de Leefste. Heff ik frööher mol dacht.

Hüütigendachs is dat anners. Dor schall ik rutgahn bi jedeen Wedder - un dat mit de Tweet-Leefste. "Harro, schöln wi dat angahn?" Jo! Dreemol an'e Dach un ok bi Schietwedder.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 09.10.2024 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch