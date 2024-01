Stand: 17.01.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Mit Scheerms, Charme un Shirt"

Ines Barber hat einen Blick für die ästhetischen Dinge des Lebens, die sich manchmal ganz unverhofft ergeben.

Af un an - glööv ik, maakt sik gode Geister en Spoß mit uns.

Ik heff inne Köök en nieget Bild ophangt, een Fotoposter vun miene beiden grooten Kinner. Ik harr se aflicht op'n Spazeergang an Strand bi Regen mit Sünnschien. Ut Quatsch hebbt sik de beiden in' Positur stellt. Mien Dochter höllt en knallgröne opspannt Scheerm schraag piel na baven in'e Luft, mien Söhn steiht dorneven un piekt mit'n schwatte toklappt Scheerm direkt in mien Richtung. In Achtergrund beten Ufer, beten Strand, veel Heeven. Man de Hengucker is de knallgröne opspannt Scheerm.

Een Foto kann veel Kraft hebben

Dat Foto is pure Energie un bringt mi jeedsmol düchtig in' Swung. An Namiddag keem en Nawersch toon Koffi. Ehre Luun weer so - na, ik segg mol, so la la. Beten - süüfz. As se tofällig direkt neven dat Scheerm-Fotoposter stunn un jüst mit mi schnacken wull, müss ik luut lachen. Se harr'n Shirt an, blau as de Heven bi Schietwedder mit Sünnschien. Op't Shirt sweeven veele opspannt Scheerms, ok in düt helle knallgröön!

Fotoposter un Nawersch weern tosomen en nieget Kunstwark mit Scheerms un Charme. Dat müss ik forts mit Handy infangen. Wat'n Bild: Mien Nawersch strohlt as gifft keen Morrn. Knallvergnöögt. So la la weer vergeten. Gode Geister oder Tofall? Egol, hett funktschioneert.

