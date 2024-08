Stand: 22.08.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Meih-Roboter-Krieg"

Gerrit Hoss hat die Gartenzwerge in Nachbars Garten belauscht, da gibt es Stress und ein Aufstand bahnt sich an.

AUDIO: Meih-Roboter-Krieg (2 Min) Meih-Roboter-Krieg (2 Min)

"Meih-Roboter-Krieg"

Psssst, hier ik, de Gaarn-Dwarg.

Du, de Sommer is för mi de schöönste Tiet in't Johr. Wüso? Dor is hier in mein Gaarn Roh! De Familie is in'n Urlaub, laat sik de Huut an'n brekenfullen Strand verbrutzeln - un steiht dor noch stünnenlang in'n Stau för... Tja, so dösig sünd de Minschen nu mal.

Un dat wo dat hier bi mi in'n Gaarn ja so ruhig sien kunn! Wenn dor nich düsser Meih-Roboter weer. Den hebbt se nich mit an'n Strand nahmen. Keen Wunner, dor harr he ja ok nix to dohn. Ja un ik hebb den Dussel Dag un Nacht vör de Nees. De meiht un meiht un meiht - op un Dahl, vun links na rechts, denn Zickzack...ohn Paus. Un ik ümmer dat Surren in't Ohr. Du, wenn dat en Klapsmöhl för Gaarn-Dwaregen geev, denn weer ik lang dor.

Dor warrt de Goorn to'n Kriegsschauplatz

Wi Dwargen hebbt nu mit de Mullwarpen en Allianz gründt. De hebbt mit den Meih-Roboter nämlich ok slechte Erfahren maakt. Dree Johr is dat her, dor hett de den Öllsten vun de Mullwarp-Sipp bookstäblich skalpeert. De wull jüst mal an de frische Luft un is denn bi't utbuddeln ünner't Mess kamen. En Tragödie weer dat! Vun düssen Dag an hebbt de anner Mullwarpen dat Kriegsbeil gegen den Meih-Roboter utbuddelt un schüffelt Dutten as wenn dat keen Morgen geev, wo de sik denn schön fastfohrt. Blots de Minschen, de haut de Dutten denn furts wedder platt..

Man in de Urlaubstiet, wenn wi hier alleen sünd in'n Gaarn, denn belevt de Meihroboter sien Waterloo. Twee Dag hett dat duert, dor hebbt se em fastsett. Inkesselt mit Muulwarpsdutten, bet de Akku sien Geist opgeev. Denn weer endlich Roh! Tominnst bet de Lüüd wedder torüch weren ut'n Urlaub. Du, dat hier in'n Gaarn regelrecht Krieg weer, as se fuul an'n Strand liggen deen, dor hebbt se sachs nich mal an dacht!

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 22.08.2024 | 10:40 Uhr

