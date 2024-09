Stand: 30.09.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Harvstputz"

Normalerweise putzt man im Frühjahr, doch bei Familie Spiekermann ist diesmal alles anders und das sorgt für Spannungen.

Schall ik Jo mal wat seggen: Fröher weer doch allens beter. Dat de Lüüd na faste Regeln leevt hefft, to'n Bispeel. Ik kenn dat doch noch so, dat in'n März uprüümt un wegsmeten worrn is. Saken, de ik up jeden Fall behooln wull - mien brune Cordjack, de Nietenbüx mit de utstellten Been un de Wildledderschon mit de scheve Hack - de harr ik vörher versteken un so överstunnen de den Vörjahrsputz.

Güstern füng mien Fro ganz ut de Reeg an un stopp oolt Tüüg in'n blauen Sack. Ik sä: "Wi hefft Harvst! Dat Wegsmieten hett noch'n halv Jahr Tiet." - "Nee, dat muss nu ween." Un denn wies se mi al miene gode ole Manchesterbüx, de mit de velen blanken Steden un wull de just… "Nee! De kann ik doch noch… bi't Tapzeern antrecken." - "Du hest al siet teihn Jahr nix mehr tapzeert. Weg!"

Tominns hett dat Oprüümen doch ok wat Goodet

Un denn hool se mienen olen swatten Anorak hooch. "Nee! De kann ik doch noch fein antrecken, wenn ik dat Auto waschen do." - "Autos wascht sik in'n Waschsalon. Weg!" Un denn wull se ok noch miene schönen olen brunen Halvschoh in'n Sack kriegen. "De nich! De kann ik doch fein bi de Gaarnarbeit antrecken." - "Bi de Gaarnarbeit? Du kennst ja nich mal den Ünnerscheed twüschen Hack in Hark. Weg!"

Un so verswunnen ok miene schönen brunen Halvschoh in'n Plünnensack. Na ja, egens gor nich verkehrt. Mithelpen in Huus un Gaarn - dat kann ik nu up kienen Fall mehr.

