Stand: 01.01.2025 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Dat waard mien Jahr"

Frank Jakobs ist voller Zuversicht für das Jahr 2025 und teilt diese gern mit alle seinen Hörern und Hörerinnen.

"Dat waard mien Jahr"

2025. Dat waard mien Jahr!

De Dag fung all maal good an. As ik an Bahnhoff weer, hebb ik 23,64 Euro in en Hood funnen. Top. Dat mi futt daarna so en Typ mit en Gitarr achteran rennt is, un noch luut rumkrakeelt hett, dat segg ik nu lever nich. Waar weer ik? Achso. 2025 waard super.

Ideen ahn Enn

Ik hebb so vööl Ideen. Daarmit waar ik riek un sett mi anner Jahr to Ruh. As erstes geev ik Musikunerricht so nebenbi. Sünd ok blot twee Instrumenten, de man lernen kann bi mi. Standpauke un en bietje wat anspruchsvoller: Arschgeige. Denn maak ik noch en Unverpacktladen open: för rau Eier. De Schill smitt doch sowieso jeder weg. Bruukt keen Minsk.

Im Moment bün ik ok bi twee, dree Erfindungen bi an to erfinnen. En Apparat, to'n Bispill, waarmit man DVDs torüggspulen kann. Gifft noch nich. Mien Zigaretten-Verleih löppt ok all an. Is im Moment noch en Investitionsgeschäft, aber in dat tweet Quartal kunn dat wat worden.

Erfindungen för Groot un Lütt

Waat mi to mien nächste Erfindung brengen deit: En Rokerkreißsaal. För de Papas un Mamas, de wat hibbelig un nervös sünd, aber bi de Geburt daarbi wesen willen. De können in de Rokerkreißsaal en smöken un mutten nich extra daarför na buten. En extra starken Dunstabzugshaube unner de Kreißsaaldeck suggt de Qualm so weg. Markt dat Baby nix van. Saubern Saak is dat.

Daarto bee ik noch Nordsseluft in Schruuvglasen mit Strohhalm an. Stück 4,50. Book hebb ik ok all in Arbeit. Dat waard en Bestseller. Wat mit Erotik un so. Titel: Dirty Döntjes mit Buur Meinert Eilers. Sien Kommentar: Keen Sex is so dirty as mien Gummistevels.

Dat waard en Renner. Ik segg jo dat. 2025 waard mien Jahr.

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

