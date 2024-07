Stand: 04.07.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Danzende Vagels"

Vom Balztanz der Vögel bis zur Tanzshow im Fernsehen ist es nur ein Katzensprung, meint Werner Momsen.

"Danzende Vagels"

Dag ok, Momsen hier, ji weet, de Popp.

Kiekt ji ok geern Danceshows in'n Fernsehen, so as "Let's Dance" to'n Bispeel? Ik mach dat geern sehn. "Danzen is Drömen mit Fööt", seggt man jo. So, un nu hebb ik 'ne Doku öber Balz bi Deerten sehn un dacht, dor können Llambi un Co. ok mol eehre Punkte geben. Herrlich, wat ok de Natur allens för Verrenkungen för de Leevte mookt!

Man jümmers de Fööt na baben wiesen

De Bloofoottölpel to'n Bispeel, de beköm up jeden Fall von all 10 Punkte. Dat sütt'n beten ut, as harr he wat drunken un man hett av un an Angst, he dö glieks ümkippen, aber man kann de Musik quasi hören, na de de Tölpel danzt. Dat Leed, dat dat dor schienbor in'n Achtergrund lopen deit is glöv ik "Wiest her jore Fööt", denn dat mokt de Tölpel-Kerl de ganze Tiet, siene blauen Fööt wiesen.

Dor stoht de Tölpel-Weibchen absolut up. Je blauer de Fööt, üm so beter find se de Kerls, denn de Farv von de Föten seggt ut, wo fit dat Männchen is. Bi de Minschen wiest de Farv vun'e Fööt wohl eher dorup hen, wo rein dat Männchen is un nichg wo kräftig.

Moonwalk un Riverdance sind nix dorgegen

Dat gifft sogar Table-Dance bi Vogels, also an'n Ast is dat bi de denn. Wohre Meister sünd dorbi de Schnurrvogel-Männchen. Mach weden, dat sik Michael Jackson dor ok wat för sien Moonwalk afkeken het, oder Michael Flatley für den Riverdance. Dat is de Hammer, wat düsse Vagel för een Move hett un wat de mit ehre Fööt mokt! Dor dö ik as Weibchen ok schwach bi werrn.

Vagels künnt so schön danzen. Flamingos mokt in'n Pulk Ballett un de Paradiesvagels dön mit ehre Choreografie sogar dat Supertalent winnen, denk ik mol. Aber wenn de Minschen denn Entendanz namokt, kieks' an levsten weg. Is ok komisch, nech?

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

