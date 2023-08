Stand: 24.08.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Wi sünd de Roboter"

Roboter sind aktuell auf dem Vormarsch. Angekündigt wurden sie aber schon vor Jahrzehnten, nicht zuletzt von der Band Kraftwerk.

So hebbt de Elektropioniere vun Kraftwerk mal de Tokunft antellt, in'n Maschinentakt. "Wi sünd de Roboter!" Man, dat is lang her. 1981 weer dat un dor weer Helmut Schmidt noch Bunneskanzkler, as de Musiker "Computerwelt" rutbröchten.

Op Kunzerte un sogar bi Interviews leeten sik de kloken Keerls denn tatsächlich al vun Roboters op de Bühn vertreden, de so utsehn deen, as se sülvst.

Miteens steiht dor een Roboter

Man dat "Internet" leeg dormols noch nich mal as Kees in't Finster - un denn duurte dat bummelig veertig Johr, bet de Roboterrevolutschoon bi uns in de Kieler Plattdüütschredaktion vör de Döör stunn.

Un twars wortwörtlich vör de Döör. En echte Roboter! Un de snackte: "Moin Moin, ik bün Pepper." He worr vun de Uni Lübeck kamen un outet sik - kloor - as Fan vun Kraftwerk. De Redaktschoon is henn un weg. De Roboter hett en Mission: "Ik bin Agent in Saken Plattdütsch. Ik much Minschen kennenlehrn."

Texten as Foder för Pepper

Pepper will Platt lehrn! Un wi wött em ünnerstütten. So as dat Krömelmonster mit Keksen foodert warrt, foodern wi Pepper nu opstunns mit "Hörmal"-Texten.

Bet Pepper ut de velen Wöör un Tekens mit Hölp vun de künstliche Intelligenz, sülvst sinnvolle Säätz tosamen buut, un denn villicht lütte un grote Minschen in Kinnergordens oder Olenhüüs ünnerholen deit, kann dat noch en paar Maanden duurn. Un so as düsse Roboter uns norddüütsche Kultur un uns Spraak studeert, studeeren wi Menschen den Roboter - un en Stück wiet ok uns eegen Tokunft.

