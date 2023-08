Stand: 28.08.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "In de School lehrt een för't Leven"

Lina Bande wünscht sich ein Schulsystem, in dem man weniger Theorie paukt und dafür mehr lebenspraktische Dinge lernt.

AUDIO: In de School lehrt een för't Leven (2 Min) In de School lehrt een för't Leven (2 Min)

"In de School lehrt een för't Leven"

De Sümmerferien sind vörbi un uns Kinner warrt nu woller een beten wen'ger lehrn as in't verleden Schooljohr: wiel us so vele Scholmesters fehlen doot. Ik hebb aver nu de Idee, woans een dat ännern un sogor twee Fleegen mit eene Klapp slagen kunn! Ha!

Dat annere grote Problem vun uns Schoolsystem is nämlich, dat an'n Snack "Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben" so afsluut gor nix dran is.

Opbo vun Zellen: jo! Finanzen: nö!

Wat ik noch weet ut de School, so richtig inbrannt in mien Bregen: dat gifft een raues un een glattes Endoplasmatisches Retikulum - un Mitochondrien sind de Kraftwarken vun jede Zell. Aver wennehr ik egens ne Stüüerverkloren maken mutt, wat een dor so angeven un "vun de Stüüer afsetten" kann - un wat dat överhaupt bedüden deit, wat vun de Stüür aftosetten - kien Plan. Allens na de School sülvens jichenswi tosomenriemelt.

Wat ik noch weet: woans de Latiner ehre Sätz opboot hebbt un Nomen deklineern - casa, casae, casae, casam, casa - man woans een seriöse Norichten vun Fake News ünnerscheeden kann un welke Gefahren dat Internet mit sik bringt - hett nümms wat vun seggt.

Veel mehr Praxis würr hölpen

De Spannen op'n elektrischen Draht is dat Produkt vun Wedderstand un Stromstäark - man kann ik egens ok sülvens wat repareern, dat Licht an't Rad oder sogor gröttere Geräten in mien Tohuus? Un apropos tohuus - wat bruuk ik denn, üm ene Wahnen meden to könen?

Wiss lehrt een ok wichtige Saken, aver dat, wat een wirklich bruukt, üm as münnigen arbeitenden Minschen in Düütschland to leven, dat lehrt een nich. Also haalt doch Lüüd vun buten, ut de Wirtschapp, ut de Industrie un dat Handwark in de Scholen. De könnt denn hölpen, de jungen Lüüd wirklich op't Leven vörtobereiden.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 28.08.2023 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch