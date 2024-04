Stand: 04.04.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Grote Literatur"

Ralf Spreckels ist nicht nur ein Fan von Büchern, sondern auch von Comic-Heften.

"Grote Literatur"

Wat is grote Literatur? Ja, ik mutt gestohn, af un to geev ik dormit an, wat ik allens so leest heff. As Jung: Tom Sawyer, Schatzinsel, Onkel Toms Hütte, un, un, un. Later den en oder annern Klassiker, beröhmte Romane, Reiseböker, Biografien usw. Aver as ik letzt bi't Keller-Oprümen weer, heff ik mi vörnohmen: Sluß mit Rümprahlen.

Worüm? As ik bi den Eersten vun dree stövig Kartons mit lang vergeten Inhoolt anfüng, wat fünn ik ut mien Kinner- un Halfstarkentiet? Bargen bunte Heften, de Klöör verscheten, muffig. Billergeschichten! Comics? Nee, hebbt wi domals nich seggt. Mutt mi dat hüüt pienlich sien, wat dor nu spakig vör mi leeg? Prinz Eisenherz, Nick Knatterton, Tarzan, Sigurd, Akim, Pecos Bill un Lucky Luke, domals noch mit Zigarett mang de Lippen.

Se laat een nich los, ok nich, wenn een öller warrt

Jo, dat weern uns Helden un de Heften weern en must have. Later, bi uns Kinner un Enkels heff ik denn doch al mal rümquengelt, wenn se mit en Micky-Maus-Heft ankemen. "Lees doch mal wat Richtiges!" - Un hüüt leest wi in uns Familie neven "richtige" Böker ümmer ok geern noch mal 'n Comic-Heft!

Wenn mien Schatz un ik in en Hotel övernacht, kiekt wi ümmer na, of dat meistleste Book vun de Welt in en Schuvlaad liggt. Dat geev dat al in't late Middelöller as Billerbibel! De eerste Comic? Ok ahn Biller lohnt dat, in dat tomeist blaue Book in en Hotelstuuv mal rintokieken.

Aver ok in Lucky Luke, Tim un Struppi un vele annere mehr. Grote Literatur? - Pff - De Fraag laat ik apen!

