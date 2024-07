Stand: 30.07.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Fröher"

Nach einem kurzen Ausflug in nostalgische Gefilde kehrt Gerd Spiekermann geläutert in die Gegenwart zurück.

AUDIO: Fröher (2 Min) Fröher (2 Min)

"Fröher"

Gifft ja Lüüd, de kaamt mit de moderne Tiet nich mehr mit. De willt dat lever wedder so as fröher. Retour in de 50er un 60er-Jahren. Kiek mal, damals weer dat Leven eenfacher, to'n Bispeel in'n Verkehr. Wenn Auto, denn 'n VW oder'n Lloyd, viellicht doch eerstmal 'n Goggo oder ene Isetta. Un de Promillegrenz leeg noch bi 1,5: Twee Buddel Beer, twee Sluck.

Tja, dat weer allens översichtlich, ok bi dat Eten. All dissen modernen Kraam, den hefft wi nich kennt: Paprika, Brokkoli, Lasagne, Spaghetti-Bolognese, Chop Suey, Zaziki, Gnocchi, Gyros oder Souflaki, Chicken Masala un Satay. Un natürlich ok nich Döner un Kebab. Vegetarisch oder vegan, nüms wuss, wat dat weer. Klung na Gift.

Wat de Buuer nich kennt...

Ik weet noch, mal weer mien Unkel to Besöök in Hamborg un dor heff ik em vörslaan, wi kunnen um de Eck lecker Pizza eten. Pizza? Kenn ik nich, will ik nich. Utgahn, dat heet för em: Bockwust mit Kartuffelsalat, Kotelett mit Kartuffelsalat, Frikadelle mit Kartuffelsalat. Ok Seelachs mit Kartuffelsalat. Rollmops, Labskaus.

Nee, dat weer doch all beter fröher. Denn fröher, dor hefft de Lüüd ja noch rejell arbeit. Jawoll. 48 Stunnen, un wenn't ween muss, ok noch mehr. Un Urlaub? Twee, later denn dree Weken. Tja, dat weern noch Tieden - mit D-Mark, DDR un dree Fernsehprogramme.

Wenn wi dat wedder kriegt - wanner ik ut.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 30.07.2024 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch