Kolumne: Hör mal 'n beten to "Bucket List"

Ines Barber macht sich Gedanken darüber, was sie in ihrem Leben unbedingt noch gern erleben möchte.

"Bucket List"

Eenmol üm de Welt! Eenmol Bungee-Jumpen! Eenmol to'n Konzert vun Adele! Schön, man nich mien.

Veele Minschen hebbt jo solk krasse Bucket List. Also, se packt sik heel besünner Termine in ehrn Levens-Emmer, Bucket, de Emmer. Wat'n even noch so beleeven will…eenmol…naja. Gifft soveel verscheden Wünsch op düsse Listen as Minschen. Mi stresst sowat. Nich mit mi.

Man, düt Joar sünd veele Minschen ut mien Familie vun'e Welt gahn, heel ole Lüüd, man ok jüngere. Minschen, de ik richtig in't Hart sloten heff. Un een Minsch höört för mi besünners inne Wienachstiet dorto as Zimt un Zucker, as Slaggermanschü op Appelkoken…

Nix geiht över sülvens maakt

Düsse ole Tante Rose hett mi Joar üm Joar inne Wienachstiet mit sülvstbackt Plätten versorgt. Grandiose Kekse. Ik weet, dat höört sik villicht beten blöd an, man geiht doch nix över de sülvstbackt Kekse. De, de as Todaat ok noch veel Leev dor inkneed hebbt.

Mien Favorit weern jo de mit Nööt, man ok de slichten brun-witten Plätten. Klassiker. Un heel besünners, wenn Tante Rose se in ehr lütte Köök backt harr. Nu sitt düsse tolle Fro jichenswo in Heven op ehr Wulk ut Plätten un smuustert, ganz seker.

Na, leeve Ines? Tru di! Ran an'n Oven! Du schaffst dat… Boah, ik mutt dat schaffen. Dat steiht in mien Bucket List ganz baven. Tante Rose ehr Wienachtskekse. Un wenn ik dat man blots half so goot henkrigg un denn dor an knabber un mien Koffi drink, denn is Rose bi mi un kiekt mi mit düt warme un humorvull Smuustern an. Ik schaff dat. För Rose un för mi.

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

